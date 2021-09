La LISTA VERDE se prepara para las elecciones de este fin de semana en el Colegio de Enfermería de Chaco

Sáenz Peña – El Colegio de Enfermería de Chaco presenta su lista, la lista verde, para este sábado de elecciones. Ricardo Luna de ATE, mediante declaraciones al diario chaconoticias.com.ar detalla: “Hoy estamos junto al personal de enfermería ya que se aproximan las elecciones este próximo sábado en el Colegio de Enfermería de Chaco. Hemos presentado una lista sabiendo que se presentaron tres listas mas, con un padrón de 455 afiliados que estarán votando. Estamos coordinando y cerrando esta lista, para el acto electoral.”

“La mayoría somos del interior ya que vemos que siempre el centralismo es hacia Resistencia, queremos darle la participación a los que son del interior. Es una lista compuesta por varias localidades y hubo dificultades al momento de presentar nuestra lista como por ejemplo tener que ir a votar hasta Resistencia, lo que consideramos una barrera democrática tener que viajar para votar, es algo que queremos modificar el día de mañana si ganamos. Queremos transformar este colegio de enfermería en una institución que realmente sea democrática, participativa y que eduque a enfermeros. Tendríamos que tener mayor cantidad de afiliados para que el colegio pueda prosperar y tener sus bienes para brindar buenas respuestas.”, agregó.

“Hemos atravesado una pandemia y desde nuestra organización nunca fijaron una postura con respecto a una política sanitaria, siempre estuvieron callados, siendo cómplices de todo lo que Vivian los enfermeros; desde la falta de elementos de protección hasta la precarización actual. Pasaron olas y olas de contagios y siguen precarizados nuestros enfermeros. Tenemos ese compromiso de hacer crecer esta institución sin que sea centralista.”, resaltó Luna.

“Algo que celebramos es la resolución recientemente lanzada sobre la carrera de Licenciatura de enfermería, que esperamos que no siga siendo una promesa. Además, observaremos que no se trate solo de Resistencia. Estuvimos en Castelli, Las Breñas, Villa Angela, Campo Largo donde notamos las mismas falencias. En Castelli por ejemplo tres vacunadores para la campaña vacunas Covid, son voluntarias. Los enfermeros siguen precarizados desde hace quince años, quienes a la hora de reclamar, las autoridades no tienen sus papeles, no saben quienes trabajan, no conocen nada. Son incompetentes, inútiles y deberían haber renunciado hace tiempo. El Gobernador Capitanich nos viene mintiendo desde el 2017 y además no creemos en los ministros porque no tienen autoridad para tomar decisiones, para eso se tienen que ir y no estar para ser títeres.”, resaltó.

“Pondremos una enfermería de pie y que sea participe, activa, protagonista de los diseños y planificaciones, evaluaciones de todas las políticas publicas en materia de salud, porque hasta ahora simplemente hemos sido burros de carga. Todas estas cuestiones pondremos en reclamo, en la agenda publica, en la agenda política, Invitamos a los colegas que puedan acercarse con total seguridad y confianza a votar. “

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir