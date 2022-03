La Lista Roja del Centro de Empleados de Comercio respondió a los comentarios de la Lista Naranja

Sáenz Peña – ChacoNoticias participó de la conferencia de prensa de la Lista Roja del Centro de Empleados de Comercio, quienes se reunieron para responder a los comentarios y acusaciones de la Lista Naranja: “Queremos agradecer por haber concurrido a la invitación a esta conferencia donde queremos aclarar algunas cuestiones sobre expresiones publicadas por la lista naranja en distintos medios en estos últimos días.”

“Se habló de generar un convenio de salud con algunos sanitarios locales con una negociación avanzada y entendemos que es subestimar el entendimiento de los empleados de comercio en general y transmitir una propuesta que carece de seriedad. Entendemos que todo lo referido a la salud como el cobro de plus, no están al alcance de ninguno de nosotros. Reconocemos la labor del gobierno provincial como el cobro del plus que a partir de legislación vigente aún no se soluciona, pero entendemos que mal se puede prometer a los empelados solucionar un tema que trata de mucho dinero.”, aclararon.

“Sería bueno que de parte de la lista naranja las propuestas las lleve con datos ciertos, con quién sería el convenio, qué costo llevaría ese convenio, cuánto sería el aporte del sindicato para tener una cobertura cercana a lo que prometen y cuál sería la fuente de ese costo, repito hablamos de mucho dinero.”

“Son cuestiones que subestiman al empleado de comercio con estas propuestas. También llegamos a saber sobre que una de las cadenas de supermercados más importantes de la ciudad estar incentivando a votarnos, no es más que otra mentira y estrategia burda de campaña que no aportará nada. Los afiliados conocen perfectamente a esta gestión desde un inicio. Si bien se han sumado muchas personas siempre buscamos la mayor cantidad de beneficios para nuestros afiliados.”

“Otra cuestión es la mención sobre que busco perpetuarme en el poder, a lo que quiero contestar que eso no tienen nada que ver y que siempre los que han decidió quienes los van a conducir son los empleados de comercio. Siempre trabajamos con conciencia, con sentido común, con criterio, permitiéndonos ser un candidato de mayor calidad y que brinda grandes beneficios, ser un sindicato de referencia para otros. Nos parece que se presentan propuestas sin sentido ni criterio imposibles de cumplirse.”, agregaron.

“Otra cuestión fue la “billetera gorda del sindicato” y que de alguna manera con eso nosotros manipulábamos los votos de nuestros afiliados, lo que consideramos que es subestimar a los empleados. La gran mayoría de está lista fue participe de la lista azul donde también se mezcló mucho la política.”

”La campaña hasta ahora venía bien, salvo al menos por estás expresiones que hubo y con respecto al cierre dominical, sobre todo el grupo de jóvenes que comenzaron a trabajar después del año 2013 no están al tanto que en el 2010 al principio de nuestra gestión ya estábamos trabajando en dicho cierre incluso en el 2012 se promulgó una ley propuesta por nosotros sobre no trabajar los días domingos como empleados de comercio, que lamentablemente luego fue vetada por el entonces Gobernador. El descanso dominical es un tema que viene hace muchos años en batalla. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que continúe el cierre dominical a pesar de la finalización de las restricciones sanitarias, es una prioridad desde el primer día de nuestra gestión.”

“Hoy tenemos 1750 afiliados habilitados a votación, cómo padrón definitivo para el día sábado. Se deberán presentar solo con DNI y libreta de enrolamiento para algunos casos. No sirve Carnet, ni recibo de sueldo, algo importante a aclarar, solo DNI. Además, debe si o si figurar en el padrón. Las votaciones serán el 5 de marzo a partir en calle 29 y 22 a partir de las 8:00hs a 18:00hs.”

