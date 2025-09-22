La Lista Independiente preparada para las Elecciones 2025 en UNCAus de esta semana

Sáenz Peña – Esta semana se vivirán las Elecciones 2025 en UNCAus y ChacoNoticias entrevistó a Fabiana Maguna, una de las representantes de la Lista Independiente:

“Este miércoles son las elecciones de consejeros superiores y departamentales, consejeros que tiene su mandato por dos años. Hay más de una lista presentada, dentro de ellas nos encontramos nosotros con una lista independiente para disputar o intentar acceder a algunos cargos. No hemos presentado postulaciones para todos los sectores, para algunos sí. Es muy importante considerar que los votantes son los que aparecen en el padrón de la página de Uncaus. Cada persona de la universidad, cada docente, puede tener tres categorías, auxiliar docente, profesor adjunto y titular, cada uno debe votar por su propia categoría. Cuando el votante ingresa al cuarto oscuro, encontrará las dos boletas, donde podrá hacer su elección, colocar en el sobre y luego en urna. En cada cuarto estarán las dos opciones.”

“Esta lista independiente se constituyó destacando la trayectoria que sus integrantes tenemos. Es gente que viene desde la facultad de Agroindustria, tenemos más de veinte años, desde los orígenes de la universidad. Hemos presentado en otros años las distintas posturas sobre una real democracia, la consideración de otras minorías y no solo del oficialismo. Llevamos cuestiones que se pueden mejorar, la ejecución de presupuesto universitario, por ejemplo. Si bien no sabemos cuánto recibiremos por la situación compleja, esta ejecución debe ser de tal manera quirúrgica para beneficio de nuestros alumnos, para ellos se requiere personas con trayectoria. Vendrán muchas cosas nuevas, situaciones que hay que ponerle el pecho para seguir adelante y mantener nuestra universidad. Somos docentes que hace varios años trabajamos en equipo, nos hemos fortalecido ante distintas problemáticas, un trabajo principal que sostenemos y que puede sumar mucho al gobierno de una universidad.”

“Es sumamente importante que vote el docente. Son 285 personas en el padrón, no es toda la universidad, pero esa cantidad serán los encargados de elegir sobre quienes serán esas personas que se sienten a tomar las decisiones de cómo funcionará la universidad como así también considerar las propuestas que traemos. Es fundamental que la gente venga a votar. Los espacios de votación estarán en el piso Uno del Edificio Tecnológico. Habrá mesa para cada sector, la junta electoral ya lo difundió, así que los esperamos este miércoles 24 de septiembre a partir de las 08.00hs hasta las 18.00hs. Esperamos puedan hacer una buena elección aportando un enfoque distritos con distritos actores.”