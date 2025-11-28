La Libertad Avanza sumó a otra diputada y quedó a un paso de la primera minoría en Diputados

La diputada Verónica Razzini se sumará al bloque de La Libertad Avanza y el oficialismo está cada vez más cerca de arrebatarle al peronismo la primera minoría en la Cámara de Diputados.

La legisladora santafesina se había alejado del PRO el año pasado junto a su coterráneo Gabriel Chumpitaz para conformar el bloque Futuro y Libertad, en desacuerdo con la política de alianzas en esa provincias. Gisela Scaglia es la titular del partido amarillo en ese distrito pero se desempeña como vicegobernadora del radical Maximiliano Pullaro.

“Vengo trabajando con Patricia Bullrich desde el movimiento antibloqueos desde hace tiempo. También venimos trabajando con el equipo de Julio Cordero en la modernización laboral que aprobamos en la Ley Bases, y también con el equipo de Federico Sturzenegger en mi proyecto de actualización de Créditos Laborales. Desde el comienzo somos aliados, por eso decidí aceptar la invitación a formar parte del equipo”, explicó Razzini.

Con esta incorporación, el bloque oficialista quedará con 92 diputados, muy cerca del Fuerza Patria, que tiene 96. Sin embargo, es casi un hecho que el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, romperá con el peronismo para sumarse a un armado federal junto con los mandatarios de Salta, Misiones y Tucumán. Si ese quiebre se concreta, Fuerza Patria perderá cuatro diputados y quedará empatado con La Libertad Avanza.

Ostentar la primera minoría traería aparejado para los libertarios beneficios concretos en cuanto al reparto de los espacios de poder interno de la Cámara de Diputados y también representaría un duro golpe político para el peronismo, que siempre ocupó ese lugar cuando le tocó ser oposición.

En la práctica, le permitirá al oficialismo reclamar la presidencia de más comisiones y mayor representación en las mismas. La Cámara de Diputados tiene 45 comisiones permanentes que son órganos especializados, divididos por temáticas, donde grupos más reducidos de legisladores se encargan de analizar, debatir y dictaminar todos los proyectos de ley que luego pasarán al recinto.

Razzini había saltado a la política desde el sector privado. Junto a sus dos hermanos dirigía el Grupo Razzini, una empresa de distribución de materiales de construcción que había sido fundada por su abuelo en la ciudad de Rosario hace 60 años y manejada luego por su padre.

En 2021, el bloqueo que sufrió durante tres meses la llevó a fundar, con el impulso de la abogada Florencia Arietto, el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB) que desde entonces ayuda y asesora a pymes afectadas por las protestas sindicales extorsivas.

Ante la consulta, Razzini explicó que uno de sus primeros objetivos en el bloque libertario será impulsar la reforma laboral, que la Casa Rosada espera aprobar durante las sesiones extraordinarias de febrero. De hecho, Razzini ya estuvo participando de las “mesas técnicas” donde comenzó a confeccionarse el borrador del proyecto.

“Vine a la política con la convicción de devolverle fuerza y previsibilidad a las pymes y empresas, que son el alma productiva de la Argentina. El rumbo que Javier Milei emprendió es coherente con este sueño. Vamos a trabajar para proteger las fuentes de empleo, dejar atrás las viejas formas que ya caducaron y abrir una etapa de verdadero crecimiento para la Argentina”, publicó en sus redes sociales.

Desde que LLA se impuso en las elecciones legislativas logró seguir sumando integrantes a la bancada oficialista.

El primer paso fue arrebatarle al bloque PRO a todos los diputados que respondían políticamente a Patricia Bullrich. Fueron ocho en total: Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici, Patricia Vázquez, que tienen mandato hasta 2027, además de los ingresantes María Luisa González Estevarena y Carlos Almenda. Y algunos días después se anunció el pase de Belén Avico.

Luego llegó el turno de los radicales “con peluca” Mariano Campero (Tucumán), Luis Picat (Córdoba) y Federico Tournier (Corrientes), quienes fueron así bautizados hace un año y medio tras apoyar los dos primeros vetos de Javier Milei al aumento jubilatorio y el financiamiento universitario.

Ahora, a los libertarios les queda por sumar al liberal Alejandro Bongiovanni y a Lorena Petrovich, que ingresaría en lugar de Silvia Lospennato, si esta decide asumir su banca en la Legislatura porteña, lo que aún no está definido.