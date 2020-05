La Leonesa: Secuestran 150 brezas de cigarrillos ilegales

Intervino el personal del servicio externo de la Sección Rural la Leonesa. Se continúan las tareas investigativas para dar con el supuesto autor.

Anoche, en inmediaciones del Campo Niki de esa localidad, personal de la Sección Rural La Leonesa, secuestraron 3 cajas de cigarrillos marca Rodeo la cual fue abandonada por un sujeto al notar la presencia policial.

Alrededor de las 01:00, los empleados policiales realizaban prevención en el marco del avance del COVID-19 (Coronavirus) por las inmediaciones del campo “NIKI”, visualizando a un sujeto montado sobre el lomo de un equino que trasladaba varios bultos que llamaron la atención de los Agentes, ya que podrían ser elementos prohibidos por la ley.

Es así que, el mismo al notar la presencia policial abandona el animal y se da a la fuga por el monte.

Seguidamente al verificar, establecieron que el animal se trataría de especie equina, pelaje zaino, y sobre su lomo la cantidad de tres cajas de cigarrillo marca RODEO, cual contiene cada una de ellas la cantidad de cincuenta brezas y en el interior de las brezas diez paquetes de veinte cada uno.

Por último, procedieron al secuestro de los cigarrillos y dieron intervención a la Dirección de Aduanas.

Las opiniones expresadas en los comentarios de las noticias, que no han sido sometidas a revisión editorial, en virtud de que son de exclusiva responsabilidad de los autores (lectores) de las mismas y pueden no coincidir con las de la Dirección Periodística de este Portal. No compartimos y repudiamos los comentarios, agraviantes, racistas, misóginos o que de algún modo ofenden la moral, buenas costumbres, religiones, elecciones sexuales, etc de los ciudadanos.-

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir