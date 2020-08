La Legislatura prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2021 la emergencia económica en el Chaco

La norma permite “blindar” las cuentas públicas ante eventuales embargos por juicios perdidos por el Estado. Además, los diputados brindaron aval legislativo al decreto de da forma a la “Desescalada” de la cuarentena, declararon la emergencia en el sector turístico y la emergencia por sequía en el Departamento Güemes. Fuerte polémica tras la sanción de la ley que autoriza al Poder Ejecutivo a disponer de inmuebles en desuso.

Bajo un estricto protocolo de seguridad y con el quórum sostenido por los bloques del Frente Chaqueño, del Partido Obrero y del Pro; la Cámara de Diputados concretó durante la tarde de este viernes su octava sesión extraordinaria desde el inicio de la pandemia. En la oportunidad, logró la sanción de leyes clave para el Ejecutivo provincial como la prórroga de la emergencia económica hasta diciembre del 2021, la moratoria de la ATP y las emergencias en el sector turístico y en el Departamento Güemes ante la histórica sequía que azota esa región del Chaco.

El encuentro, que comenzó antes del mediodía y se extendió hasta cerca de las 18, fue el más “picante” en lo que va del año, ya que algunos proyectos, como el que autoriza al Ejecutivo a disponer de inmuebles en desuso, generaron fuertes cruces, básicamente entre los legisladores de los bloques mayoritarios.

En este sentido, el presidente de la bancada oficialista, Juan Manuel Pedrini, entendió que “esta sesión marcó una línea divisoria entre los que buscan dar respuestas en tiempos de pandemia y quienes sólo quieren obstruir, ya que tres de los cinco que existen en la Cámara fueron los encargados de sostener el quórum”. “Lamentablemente, la UCR intentó infructuosamente hacer caer la sesión y que no se traten estos proyectos de ley: la verdad sus diputados no aportan, salvo dos o tres; lo cual es lamentable porque no es momento de esconderse en los despachos”, disparó.

En esa línea, el legislador destacó que “sabíamos que estaban en la Legislatura pero no fueron a sesionar, no obstante pudimos dar respuesta al sector turístico, a los trabajadores de Lotería, a los habitantes del departamento Güemes y la tranquilidad a todos que la coparticipación no va a se afectada”. “No querían dar quórum para la ley que buscaba atender la situación de la Cooperativa La Unión, de Sáenz Peña que es una institución insignia del centro chaqueño, pero ni esto les preocupó”, cuestionó.

Dolor por la muerte de Leandro Salom

Antes del inicio del tratamiento del temario el Cuerpo Legislativo expresó a través de los discursos de sus integrantes sentidas condolencias y pesar por la desaparición física de quien fuera un miembro de esta Casa de la Democracia el doctor Leandro Salom, histórico dirigente radical de la ciudad de Villa Ángela que falleció en el día de ayer a la edad de 56 años.

El diputado del bloque PRO Chaco, Luis El Halli Obeid expresó su pesar por la pérdida del reconocido dirigente radical, quien fuera además su compañero de estudios en la carrera de Medicina, a quien recordó como un “amigo, legislador y un profundo defensor de las ideas de la UCR”, y lamentó también el fallecimiento de la madre del ex diputado Salom que ocurriera horas después.

Desescalada en marcha

El Poder Legislativo aprobó la Ley N° 3164-A que ratifica el decreto 843/20 del Poder Ejecutivo, que dispone la implementación del Plan “Desescalada” de las medidas adoptadas en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio.

Desde la banca del Partido Obrero el diputado Aurelio Díaz señaló: “nuestro partido vota en contra de esta iniciativa, pidiendo la restitución de la cuarentena, subsidio al desocupado, a las pymes y un impuesto a las grandes ganancias y a los bancos, votamos en contra de esta desescalada que es una escalada de contagios”.

En tanto, el diputado Luis El Halli Obeid, del PRO Chaco, explicó que “todas las decisiones tienen un soporte, un aval, en lo que llamamos indicadores, que son los números que se van cargando, por supuesto que esta semana obligó a muchos intendentes a plantear algunas cuestiones por situaciones puntuales, pero cuando se toma una decisión como la de esta desescalada es porque hay indicadores que dicen que se puede tomar”.

Leandro Zdero, de la UCR, fundamentó: “vamos a acompañar el decreto, porque hemos insistido en la necesidad de reactivar el sector productivo, apelamos a que el manejo de este plan sea con mucho compromiso y responsabilidad”

Disposición de inmuebles

El cuerpo legislativo sancionó la Ley N° 3164 F mediante la cual se autoriza al Poder Ejecutivo, a disponer, conforme el procedimiento establecido en la Ley N° 1092-A, la transferencia o afectación real de bienes inmuebles cuya utilización no sea necesaria para el cumplimiento de sus funciones. De esta manera, el Ejecutivo podrá disponer la transferencia de otros bienes incorporados o a incorporarse al dominio fiscal por causas análogas a las previstas y cuya utilización no fuere necesaria para el cumplimiento de finalidades propias de la Provincia.

La ley establece que los bienes inmuebles deberán ser identificados como bienes en desuso o subutilizados sujetos a disponibilidad, a fin de proceder a la desafectación de la jurisdicción en la que actualmente se encuentren registrados.

El diputado justicialista Nicolás Slimel aclaró que “este es un tema que generó mucha confusión y quiero explicar un poco el análisis que hicimos en la comisión de hacienda, en principio no estamos hablando de la venta sino de la transferencia que puede evaluar distintas posibilidades como remate, subasta pública, una iniciativa privada, verificamos que el mismo cumpla con los parámetros de transparencia”.

“Todas las gestiones de Capitanich fueron fruto de capitalización de bienes del Estado y tenían un fondo especial, el proyecto nos asegura una mejor utilización de los recursos económicos, por lo cual nos parecía importante la aprobación”.

En el debate en el Recinto los distintos bloques manifestaron su postura, sin el quórum de los diputados del interbloque radical, el Partido Obrero expresó el voto en contra y el resto de los legisladores acompañaron la sanción.

El proyecto fue modificado, se excluyó el anexo de la iniciativa original y se agregó un artículo que establece la conformación de una comisión de seguimiento de la aplicación de la norma.

Emergencia económica

Teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria generada por la expansión global del virus COVID 19 que provocó una retracción en la actividad económica, se sancionó la ley Nº3166-F por la cual se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2021, la declaración de Emergencia Económica y Financiera de la Provincia del Chaco dispuesta por la ley 2425-F (antes ley 7751). El proyecto de ley fue propiciado por el gobernador de la provincia Jorge Capitanich.

Dicha emergencia económica y financiera fue declarada inicialmente en el mes de diciembre de 2015, por ley 2425-F, en atención a deudas emergentes de sentencias judiciales firmes originadas o motivadas en la Acordada 858/91 del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco. La iniciativa fue aprobada por los bloques presentes con la excepción del diputado Díaz del Partido Obrero

Otras leyes sancionadas

En la extensa sesión extraordinaria de hoy, la Cámara de Diputados aprobó también la iniciativa enviada por el Ejecutivo provincial por la que se modifica artículos de la Nº 3118-F, modificado por art. 3° de la ley 3127-F, con el objeto de incluir a los sujetos pasivos de obligaciones fiscales provinciales cuyo vencimiento hubiera operado al 30 de junio de 2020, inclusive. En este sentido, el acogimiento podrá formularse desde su vigencia y hasta el 30 de noviembre de 2020, inclusive. También sancionó la ley 3168- F que modifica la ley tarifaria provincial

Emergencia en el turismo y el departamento Güemes

Los diputados avanzaron también en la sanción de la la ley N°3169-V que declara por 180 días la Emergencia del Sector Turístico, lapso que podrá prorrogarse en caso de que se mantenga la emergencia por la pandemia del virus COVID-19.

En cuanto a los beneficiarios, la ley establece que serán las personas humanas o jurídicas encuadradas en las categorías de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas -PyMes-, debidamente registradas y habilitadas por las autoridades competentes, declaradas en situación crítica y que tengan por objeto la realización de todas las actividades directa o indirectamente relacionadas con el sector, contempladas en el Anexo I de la Ley Provincial de Turismo N° 1861.V.

Juan José Bergia respaldó la iniciativa y destacó “cuando se busca consenso y se trabaja en conjunto se ve demostrado que la Legislatura da respuestas”.

A la vez, el parlamento chaqueño respaldó con fuerza de ley Nº 3173-I la declaración de la “Emergencia por sequía” por el término de 180 días en el departamento General Güemes, prorrogables según evaluaciones, a partir de una iniciativa que fuera presentada por el vicepresidente 1º de la Legislatura Jaime Parra Moreno.

Finalmente, en el marco de la emergencia pública en materia sanitaria nacional, el cuerpo legislativo dio sanción a la Ley ° 3170, enviada por el Gobierno, que suspende por 180 días las ejecuciones judiciales o extrajudiciales contra la “Cooperativa Agropecuaria La Unión Limitada” con domicilio legal en Sáenz Peña.

La diputada Liliana Spoljaric destacó la historia y la trayectoria de esta Cooperativa que hoy cuenta con más de 40 empleados, y apuntó “sabemos que está pasando un momento difícil por el coronavirus pero debemos estar acá porque es nuestro deber, somos funcionarios públicos y nos debemos a la gente”.

