La Justicia rechazó la reimpresión de boletas en la Provincia que pidió el Gobierno

Se mantendrá la foto de José Luis Espert. La Junta Electoral argumentó que existe una «imposibilidad material y temporal» para realizar la reimpresión de boletas.

La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires rechazó el pedido de reimpresión de boletas de La Libertad Avanza, solicitado tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura, donde encabezaba la lista.

«Los informes técnicos, el cronograma electoral y la secuencia de tareas establecidas por las autoridades competentes demuestran claramente la imposibilidad material y temporal de realizar una nueva impresión de boletas únicas papel, sin poner en riesgo la organización, transparencia y efectiva realización de las elecciones del 26 de octubre de 2025”, sostuvo el fallo judicial.

Antes de resolver, la Junta convocó a una audiencia con representantes de las distintas fuerzas políticas, el juez federal N°1 Alejo Ramos Padilla, la presidenta de la Suprema Corte bonaerense, Hilda Kogan, el camarista federal Jorge Di Lorenzo y el ministro del Interior, Lisandro Catalán.

Durante el encuentro, todos los partidos, excepto La Libertad Avanza, se pronunciaron en contra de la reimpresión.

Catalán informó que volver a imprimir las boletas únicas papel demandaría más de 12.000 millones de pesos y al menos cinco días por lote —de 3,3 millones de unidades— desde la puesta en marcha de la maquinaria hasta su distribución en los distritos.

El oficialismo pretendía reemplazar el nombre de Espert por el de Diego Santilli, pero la Justicia Electoral ya había determinado que el primer lugar debía ser ocupado por Karen Reichardt.