La Justicia ordenó decomisar los bienes de Cristina Kirchner y de Lázaro Báez

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 ordenó este martes «disponer el decomiso de los bienes» de la expresidenta Cristina Kirchner, en el marco de la Causa Vialidad, en la que fue condenada a 6 años de prisión.

Según indica la resolución, el procedimiento se llevará a cabo «previa tasación, a los fines de satisfacer la pena de decomiso de los efectos del delito que fuera impuesta en la presente causa, consistente en la suma dineraria que al día de hoy asciende a la suma de $684.990.350.139,86».

La medida también alcanza a Lázaro Báez y a Máximo y Florencia Kirchner.

El tribunal ordenó la tasación y ejecución de los bienes incluidos en el decomiso, dando prioridad a aquellos en poder de los condenados y de las sociedades identificadas en la maniobra delictiva.

También se prevé la realización de bienes de Nelson Guillermo Periotti, José Francisco López, Mauricio Collareda, Raúl Gilberto Pavesi y Raúl Osvaldo Daruich en caso de que los activos decomisados inicialmente resulten insuficientes para cubrir el monto fijado.

El decomiso que resolvió el Tribunal que integran Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso incluye los inmuebles de Austral Construcciones S.A, Kank y Costilla S.A, Gotti Hnos. S.A, Loscalzo y Del Curto S.R.L.

La medida fue adoptada luego de reiterados pedidos del fiscal Diego Luciani.

La resolución señaló que los bienes decomisados deben ser inscriptos en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y/o Decomisados.