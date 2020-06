La Justicia de Paz y Faltas no detuvo su trabajo en tiempo de pandemia

La presidenta de la Entidad de Magistrados y Funcionario de la Justicia de Paz y de Falta del Chaco, Maria Elena Pace se refirió al trabajo que llevan adelante los Juzgados de Paz y Falta de la provincia frente a la pandemia y en tal sentido dijo “que el COVID 19- nos puso al frente de la noble tarea de continuar acompañando al judiciable y dar respuesta al vulnerable, protegiendo el derecho esencial de acceso a la justicia”.

Para llevar adelante esta tarea en los Juzgados de Paz y Falta se activaron los protocolos de audiencia en materia de Familia y así celebraron Convenios De Alimentos, Régimen De Comunicación y De Cuidado Personal, aún en los lugares más distantes en donde el judiciable no tiene acceso a internet; lo han hecho valiéndose de la colaboración de la policía u otras instituciones.-

“Queremos que la sociedad sepa que se realizaron trámites urgentes, los cuales comprenden, especialmente, toda las gestiones impostergables, tramitación de procesos urgentes, pagos, elaboración de sentencias e interlocutorios”, dijo la funcionaria judicial.

La Dra Pace sostuvo además que “se arbitraron los medios para la percepción de los cuotas alimentarias que a la fecha muchos no fueron bancarizados- por ser personas que viene de lugares remotos y/o no poseen entidad bancarias cercas”

En materia de Faltas, área especialmente sensible por comprometer a vulnerables, dicto numerosas medidas cautelares- ordenándose inmediatamente prohibición de acceso y acercamiento.-

“Se dio adecuadas respuestas a las presentaciones de los profesionales, se diligenciaron cédulas y mandamientos presenciales y se habilitó un buzón en la entrada de los Juzgados de las Seis Circunscripciones para la presentación de las referidas cédulas y mandamientos en formato papel”.

Reciben denuncias por el no cumplimiento del asilamiento

Explico la Dra Pace que “los Juzgaos de Paz y de Faltas son los encargados de recepcionar las denuncias de aquellos vecinos de localidades alejadas de los grandes centros urbanos que quieran alertar sobre infracciones al aislamiento social, preventivo y obligatorio de la cuarentena vigente para evitar la propagación del coronavirus”

Incorporación de tecnología

Se refirió asimismo a la incorporación de tecnología a la labor judicial, “se realizaron audiencias vía whatsApp, videoconferencia, Sistema INDI que impacta definitivamente en su eficacia, y por lo tanto, constituye una herramienta indispensable en tiempos de pandemia”

La titular de la Entidad de Magistrados y Funcionario de la Justicia de Paz y de Falta del Chaco señaló que “el trabajo virtual puede extenderse a acuerdos y audiencias, para cuya celebración remota es indispensable resguardar al máximo la conectividad.

Reconoció la funcionaria judicial que “la vivencia de estos tiempos ha demostrado la importancia del informalismo y la desburocratización en las comunicaciones judiciales (mails, WhatsApp) y audiencias (Zoom, y distintas aplicaciones para videoconferencia) sin que se haya violentado el derecho de defensa ni el debido proceso”.

Sostuvo que para el logro de estos objetivos, “es clave la decisión del Superior Tribunal de Justicia que proveyó a los distintos Juzgados los elementos indispensables de bioseguridad como así también de los insumos tecnológicos indispensables para la realización de tareas de complejidad creciente”.

Destacó asimismo el permanente apoyo en capacitación del personal, que nos permite desenvolvernos luego de una manera eficiente en las tareas que demanden atención online en el acceso a justicia.

Por último destacó el acompañamiento que tiene desde la Inspectoría de Justicia de Paz, encabezada en la persona del Dr. Nelson Mussin y todo su personal.

