La Intendencia de Resistencia solicita volver atrás con la cuarentena

El intendente de la ciudad capitalina, Gustavo Martinez finalmente decidió consultar a expertos,luego de destinar recursos a un plan de desinfección en Resistencia.

Con la economía a punto del colapso por meses y meses de confinamiento, el intendente de Resistencia aseguró que en las próximas horas evaluará con su Gabinete endurecer aún más los protocolos sanitarios “pese a quien le pese”.

“Quizás llegó el momento de tomar decisiones antipáticas le pese a quien le pese, porque sino la cuestión puede empeorarse y lo más difícil será si perdemos el control de este angustiante panorama”, afirmó tras una reunión con expertos en epidemiología y sistemas complejos de la red de acción mundial EndCoronaVirus, vía Zoom, donde evaluaron retrotraer medidas.

Las opiniones expresadas en los comentarios de las noticias, que no han sido sometidas a revisión editorial, en virtud de que son de exclusiva responsabilidad de los autores (lectores) de las mismas y pueden no coincidir con las de la Dirección Periodística de este Portal. No compartimos y repudiamos los comentarios, agraviantes, racistas, misóginos o que de algún modo ofenden la moral, buenas costumbres, religiones, elecciones sexuales, etc de los ciudadanos.-

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir