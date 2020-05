La Fundación Muchas asiste a merenderos y comedores de Resistencia

Con la campaña #AyudemosAAyudar, la Fundación de Mujeres Chaqueñas Solidarias (Muchas), presidida por Elida Cuesta, recorre las barriadas de la capital chaqueña entregando barbijos, elementos de higiene y alimentos no perecederos a merenderos y comedores. La maratón solidaria lleva recorridos más de 30 merenderos en toda la ciudad concienciando sobre la importancia de los cuidados para prevenir el contagio del virus Covid-19, como así también el uso de barbijos.

En este sentido Cuesta agradeció la colaboración de todas las personas, comerciantes y privados que confían en la fundación acercando las donaciones de manera desinteresada y solidaria. “Estamos viviendo tiempos difíciles y los que podemos ayudar no debemos mirar para el costado; lamentablemente este virus complicó las posibilidades económicas de muchos chaqueños a los que hoy en día se les hace difícil llevar un plato de comida a su hogar y es por eso que debemos ser solidarios para tender la mano a nuestros hermanos que la están pasado mal”, manifestó.

Además, la titular de la fundación remarcó la importancia de los cuidados que deben tener los ciudadanos para prevenir el contagio del coronavirus. “Es fundamental que tomemos conciencia sobre los recaudos que debemos tener, cuidarnos entre todos es la mejor manera de sobrepasar este mal momento. Nosotras, gracias al aporte solidario de muchas personas, podemos entregar barbijos y elementos de higiene para poder concienciar a los niños, aunque vemos gratamente que muchos de ellos son muy conscientes de lo que estamos viviendo”, aseveró.

Noelia Farré, del merendero Deportivo Ferré, manifestó su agradecimiento y satisfacción por los productos obtenidos y destacó que a pesar de la situación sanitaria que se está viviendo, desde la fundación pudieron acercarse y “brindar su granito arena para que los niños y niñas puedan seguir contando con una merienda que muchas veces es el último alimento del día”. Reconoció que no es fácil, pero este aporte es “parte de la contención que reciben muchos niños en estos tiempos”.

Por su parte, el coordinador del merendero León de Judá, Alejandro Correa, indicó que es un momento crítico en que gestionar los recursos resulta muy difícil y es por eso que resaltó la acción solidaria y desinteresada de las mujeres chaqueñas solidarias. “Nos favorece mucho esta ayuda, porque estábamos totalmente parados sin mercadería para dar de comer a muchas familias que no la están pasando bien, ya que hay mucha necesidad y el alimento es primordial”, resaltó.

Viviana Glibota, miembro de la fundación, alentó a todos los chaqueños a que se sumen a la campaña #AyudemosAAyudar y aseguró que “toda ayuda es importante, así que invitamos a todos los que quieran sumar su granito de arena a comunicarse con nosotras a nuestras redes de Instagram: @somos.muchas, Twitter: @somos_muchas, Facebook: Muchas o bien a nuestros teléfonos: 364-4222790 y 362-4244799”.

