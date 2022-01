La frase de hartazgo de Stefi Roitman al ver a su suegra vestida de blanco en su casamiento

Stefi Roitman celebró su casamiento con Ricky Montaner con una hermosa fiesta llena de invitados y amigos, pero hubo una actitud que le arruinó la paz. Es que su suegra, Marlene Rodríguez, se vistió de blanco, un gesto que no se hace en un casamiento por honor y respeto a la novia.

La situación no pasó sin bronca y según contó el periodista Juan Echegoyen en el programa Emparejados, Stefi lanzó una letal frase. “Hubo un caso positivo de coronavirus de la mejor amiga de Marlene. Y atención con esto. Más allá del casamiento, a mí me cuentan que en la relación de Stefi Roitman y Marlene hay tensión”, contó.

“Esa mujer, la suegra, usó blanco en su casamiento. Adhiero a su moción. Es tremendo que vaya de vestido blanco a la boda de su hijo”, agregó Débora D’Amato. Y el periodista completó la información: “Es más, alguien me contaba y lo pongo en potencial, pero alguien me decía que en un momento de la fiesta Stefi Roitman dijo ‘hasta acá también me tengo que bancar este tipo de cosas, hasta en mi boda’”. “Hay un contrato prenupcial. Cuando uno se mete en la vida de los Montaner se encuentra con este tipo de vínculos contractuales permanentemente”, agregó.

Lo cierto es que Marlene felicitó a los novios en Instagram con una foto juntos, sonriendo, de modo que si hay tensión, lo disimuló muy bien.

