La famosa cachetada de Will Smith a Chris Rock en los Premios Oscar

Un “chiste” de Chris Rock puso fin a la tranquilidad en la ceremonia de los Oscar 2022. El humorista se subió al escenario para presentar a uno de los ganadores y decidió hacer mención a varias de las celebridades que estaban la sala. Es así como habló sobre Will Smith, y su trabajo en El método Williams.

Pero la cosa no quedó ahí, el humorista también habló sobre la familia del actor. Además de mandarle un beso a su hijo Jaden, saludó a su esposa Jada Pinkett Smith, quien se encontraba a su lado. Luego de hacer referencia a la mujer, Chris Rock agregó: “No puedo esperar a ver la parte dos de G.I. Jane Show”. Al parecer, el cómico hizo referencia a la pérdida del cabello que sufrió la esposa de Smith en el último tiempo.

Sin mediar palabra, Will Smith se levantó de su asiento, se acercó al escenario y le dio un cachetazo al humorista, que no esperaba esta reacción. “Will Smith me acaba de pegar duro”, comentó el presentador cuando vio que su colega estaba enojado con la situación. “Sacá el nombre de mi esposa de tu p… boca”, exclamó el artista mientras se alejaba de la escena y volvía a sentarse.

Claramente impactado por lo que había pasado, Chris Rock le dijo a su colega que “estaba loco”. “Solo fue un chiste de G.I. Jane Show”, agregó el cómico sin poder creer lo que había pasado. “Bueno… eso fue… la mejor noche de la historia de la televisión”, concluyó Rock ante el silencio incómodo de la audiencia.

