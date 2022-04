La falta de combustible complica la Actividad Turística

Sáenz Peña – Ángel Díaz Graciano, representante de la Empresa de Turismo hace referencia en una entrevista con ChacoNoticias a la falta de combustible perjudicial para la actividad turística: “Es un problema que se está planteando, la fala de combustible. Estuve en zona norte de la provincia y no había combustible. Logramos cargar en Miraflores gasoil común. Claramente aca hay una faltante de combustible que afectará a nuestras como a otras actividades.”

“Con respecto a semana santa las expectativas son buenas, básicamente están colmados casi todos los destinos turísticos del país. La verdad en estos últimos tiempos hubo una buena reactivación de viajes, hubo bastante movimiento en este verano lo que no brindó mucha tranquilidad. Ya tenemos a la venta diferentes productos para la época de vacaciones de invierno, incluyendo zonas del sur, de nieve, Mendoza, destinos prácticamente sin disponibilidad, todo vendido. Estamos por lanzar nuevos destinos para el mes de junio. Sacaremos un producto por pedido de aquellos que conocen Bariloche.”

“Tenemos todas las posibilidades de pago, el inconveniente con las tarjetas de crédito son los coeficientes de saldo. Un grupo familiar por ejemplo tiene acceso a un plan de 12 o 18 cuotas con cualquier tarjeta. Los valores de los viajes lamentablemente están todos altos, ya que hay una tendencia en nuestro país a que el proveedor decide el hotelero, el restaurante, afectados por la inflación que se vive mes a mes. Esto pareciera ser asi mientras la inflación siga descontrolada en nuestro pais.”

“Seguimos manteniendo buenos menúes en nuestras ofertas, pero lamentablemente caros. Fuera del país sigue habiendo muchas opciones, pero no olvidemos que tenemos el tema dólar el cual está bajando, aunque en cualquier momento puede subir y dejar descolocados a los que tienen un viaje programado. No podemos emitir financiación a través de tarjetas créditos para un viaje fuera de país, lo cual es una complicación para los usuarios. El tema de viajes aéreos tampoco está económico, son más accesibles para aquellos de importante ingreso. Hay muchos altibajos dentro de nuestra economía, no podría recomendar a un usuario promedio viajes al exterior.“

