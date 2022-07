La Estación Espacial Internacional vuelve a grabar una flota de cientos de ovnis rumbo a la Tierra

Científicos de la Universidad de Nottingham, Reino Unido, estiman que hay un mínimo de 36 civilizaciones extraterrestres altamente avanzadas en la Vía Láctea.

La cámara de la Estación Espacial Internacional (EEI) grabó una flota de más de 150 objetos voladores no identificados (OVNIS) en la órbita terrestre. Sin embargo, está no es la primera vez que ocurre un avistamiento similar en los últimos meses. De acuerdo a un informe de Mundo Esotérico y Paranormal, en abril la EEI se encontraba moviéndose en un lugar indeterminado sobre la Tierra, pero a medida que la cámara registraba el avance, cientos de luces en formación aparecen en dirección a nuestro planeta.

En tanto, según un estudio publicado en la revista científica The Astrophysical Journal en el pasado mes de junio, los científicos de la Universidad de Nottingham, Reino Unido, estiman que hay un mínimo de 36 civilizaciones extraterrestres altamente avanzadas en la Vía Láctea. Pero van más allá y dicen que la estimación es en realidad conservadora: se basa en la suposición de que la vida inteligente se forma en otros planetas de manera similar a como lo hace en la Tierra, usando lo que ellos llaman el Límite Copernicano Astrobiológico.

Los investigadores asumieron que la Tierra no es especial: si un planeta similar a la Tierra se forma en una órbita similar a nuestro planeta alrededor de una estrella similar al Sol, albergando una civilización que se desarrolla tecnológicamente de manera similar a los humanos, habría aproximadamente 36 civilizaciones en nuestra galaxia. En este caso, otras civilizaciones tecnológicas estarían enviando señales, como transmisiones de radio desde satélites y televisores, en una línea de tiempo similar a la de los humanos, también intentando encontrar otras formas de vida. Entonces, si los científicos están tan seguros de la presencia extraterrestre en nuestra galaxia, no nos debería sorprender videos que muestran una flota de cientos de ovnis sobre la Tierra.

El cosmonauta ruso Ivan Vagner, que se encuentra actualmente a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI), registró en agosto la presencia de varias extrañas luces. El video de tan solo 60 segundos, grabado desde el interior de la EEI, mostraba al menos cinco objetos misteriosos moviéndose en formación, apareciendo detrás de la Tierra, desde la perspectiva de Vagner.

En este nuevo avistamiento, la aparición de la flota OVNI fue captada por la cámara de la EEI durante la noche del 15 de noviembre. La presencia de los extraños objetos en la órbita terrestre es tan numerosa que no entran en el campo de visión de la cámara, pero se puede apreciar que al menos hay más de 150. Los internautas más escépticos han sugerido que estas formaciones de ovnis son luces de alguna ciudad, pero dado que la EEI da la vuelta a la Tierra en aproximadamente 93 minutos, completando 15.5 órbitas por día, deberíamos ver este tipo de supuestas luces de la ciudad en la transmisión en directo todos los días, pero ese no es el caso. Por lo que queda claro que los extraños objetos luminosos no son luces de las grandes ciudades, y por su tamaño tampoco son barcos de pesca o los satélites de Starlink.

