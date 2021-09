La Escuela Primaria N°619 de Sáenz Peña trabaja en la adaptación a la modalidad total presencial de las clases

Sáenz Peña – Desde la dirección de la Escuela Primaria N°619, Patricia Regojo detalla al Diario Chaco Noticias sobre la nueva reorganización que se lleva a cabo en la institución, para el regreso total de la modalidad presencial de las clases: “Estamos tratando de acomodarnos a esta nueva normalidad con una presencialidad total. A partir de ayer comenzamos de manera escalonado comenzando con los grados quinto, sexto y séptimo de la escuela primaria. Iremos viendo a partir de mañana la inclusión total de tercer y cuarto grado y los próximos días los restantes. Iremos viendo de acomodarnos y de reorganizarnos.”

“Respecto a la infraestructura necesitamos imperiosamente de aulas, ya que utilizamos aulas especificas para el dictado de variadas clases ya que algunas con las que contamos no nos permiten cumplir protocolos, por tema de espacio físico reducido. En caso de que la reorganización no cumpla con los protocolos entonces con previa autorización se podrá trabajar con burbujas. Aunque, los docentes necesitamos la presencialidad total, justamente en la jornada de hoy, notamos una alta demanda de presencialidad por lo que cuesta la modalidad virtual. Estamos solicitando la construcción de mínimo dos aulas desde el año 2008. No podemos recibir a nadie mas por que no dan a basto los espacios.”, agregó.

Respecto al ingreso de los alumnos, la directora explica: “Para el ingreso de los niños a la institución, contamos con la ayuda de la Dirección Cuarta A que nos proveyó de insumos como alcohol sanitizante y termómetro digital. El niños al ingresar se le toma la temperatura, se lo sanitiza y luego ingresa al espacio de la institución para dirigirse a las aulas. Los papás no ingresan. Contamos con las veredas señalizadas, con dos entradas para el ingreso según la edad de los chicos, y tenemos de 50cm a 90cm de espacio entre alumno y alumno en el aula. Para los recreos se requiere que se haga en grupos y sin dejar de utilizar los barbijos.”

“Trabajamos mucho con los papás, se necesita mucho el acompañamiento de ellos. La verdad tenemos respuestas por parte de ellos muy acorde a la situación, sin quejas, sin ningún problema. En el caso de que deban ingresar también cumplen el protocolo de higienización y uso de barbijo. Muy agradecidos por todo su apoyo.” ,finalizó.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir