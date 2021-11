La Escuela N°619 sostiene sus instalaciones solo de la colaboración de las familias

Sáenz Peña – Patricia Regojo, directora de la Escuela N°619 Edmundo Podesta: “Estamos realizando el día de hoy la cuarta jornada de capacitación trabajando con toda la totalidad de personal docente. La verdad que tenemos una incertidumbre muy grande ya que los papas no entienden como inscribirse en la modalidad virtual y no sabemos como solucionarles las problemáticas, ya que no tenemos forma de preinscribir. Al papa que no tiene acceso a internet, puede venir con el formulario completo de pre inscripción y a la carga virtual la hacemos nosotros.“

“La Escuela sin el aporto voluntario de los papas, no tendríamos fondo de recaudación porque por parte del Gobierno no recibimos aporte, solo insumos cada tanto y somos una escuela con 460 alumnos y limpiamos cuatro veces al día como mínimo los baños, se podrán imaginar la cantidad de productos que se utilizan para una buena desinfección teniendo en cuenta que aun estamos en pandemia. No tenemos quien nos pague hojas, tinta de impresoras, servicio de internet, lo cual es muy importante el apoyo de los papas y tutores. Si bien nos dicen desde el Gobierno que no debemos cobrar, la realidad es que no podríamos tener nada sin el aporte de las familias. Queremos que el Gobierno nos diga como mantener una institución sin aportes de ningún tipo. Es una colaboración voluntaria por parte de las familias.”, acotó.

“Se solicita la colaboración durante la pre inscripción y durante el año hay papas que no pueden, ya que la realidad económica en el país es muy difícil. Respecto a la matricula a la hora de recibir a los chicos “hay mucha demanda y poca oferta” porque tenemos todas las aulas cubiertas, debido al tamaño de las mismas. Solicitamos desde el 2008 la construcción de mínimamente dos salones mas y aun no los tenemos. Ocupamos hasta la sala de maestro como aula. Además, el mobiliario que por uso cotidiano se deteriora.”, agregó.

“Las clases culminan el 30 de noviembre y solo sexto grado debe venir el 1 de diciembre para realizar el examen del operativo Aprender, el acto de finalización el día 10 de diciembre. Todo lo que este al alcance de la comunidad como colaboración lo recibiremos muy contentos. Además cabe aclarar que sufrimos robos de cableados de las zonas de taller lo que cuesta mucho dinero, porque de lo contrario la mitad de la institución estaría sin luz eléctrica.”, finalizó.

