La Escuela N°169 solicita colaboración a la comunidad para poner en marcha la construcción de un aula durlock

Sáenz Peña – Patricia Regojo, directora de la Escuela N°619 del barrio San Martín solicita a la comunidad colaboración para la construcción de un aula durlock: “Arrancamos el día de ayer la presencia del personal docente, bibliotecarios, de secretaria y directivos. Existe entusiasmo como también incertidumbre para este año 2022, con respecto al covid y sobre cómo se llevarán las enseñanzas durante este ciclo.”

“Este año para arrancar se pintó todos los salones con sintético y látex para dar mejor ambientación para los chicos. Todo logrado por recursos de la escuela y colaboración de los papás. Estamos en pedido de colaboración para la construcción del aula durlock porque no nos dan “articulo” por parte del Gobierno, asi que estamos viendo de qué manera construir esta aula en el zoom. $101 mil e el costo solo de materiales, además hay que sumar las aberturas, la instalación eléctrica, mano de obra.”, detalló.

“Nos ocuparemos los docentes, con la predisposición y trabajo de beneficios propios, para construcción de aulas. Venimos hace 8 años, gestionando el pedido de aulas y no obtuvimos nunca ni una respuesta. Las mamás vienen y me preguntan “qué hago ahora con mi hijo” y no sé qué decir porque verdaderamente no contamos con mas lugar disponible. No da para más la espera asi que nos proponemos esa meta en este periodo de tiempo.”

“Han venido en alguna u otra oportunidades algunos funcionarios a ver las instalaciones y nos dijeron que construirían salones y salones, y nos habian dicho hasta que tiremos las aulas existentes y le dije que eso no lo haría hasta ver la construcción de las mismas. Menos mal que no lo hice.”, relató.

“Además, fuimos víctimas de inseguridad, rompieron la reja, las ventanas para robo de sillas. Las escuelas siguen siendo víctimas de estos hechos. Con los papas y docentes hemos instalad cámaras, rejas, que mas que una escuela parece más una cárcel. No tenemos recursos ¿cómo recomponer lo robado? Hemos planteado también la necesidad de porteros, algo que se necesita con urgencia, pero nos rechazaron. Pedimos este año a los papas que no dejen de acompañar a los chicos. Somos una escuela rica en contar con el apoyo de los padres.”, remarcó.

“Aquellos que quiera colaborar en la construcción de salones de durlock serán bienvenidos.” Finalizó.

