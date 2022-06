La escasez de gasoil se vuelve un problema para los productores del Mercado Municipal

Sáenz Peña – Delmiro Avalos, productor apícola y miembro del Mercado Municipal hace referencia a ChacoNoticias sobre las consecuencias por la falta de gasoil: “Es un problema que afectará a todos, mayormente a los que trabajan en transporte, sin gasoil no habrá transporte y sin transporte no habrá mercadería.”

“Tuve que cargar otras naftas debido a la escasez, lo que podría afectar a los vehículos ya que mi motor no es para eso. No queda otra sino me quedaría a pie. La escasez de gasoil afecta también a labor productiva, transporte de producción de campo, labrado, sembrado. Algo que con urgencia debe ser solucionado.”

“Los precios son una carrera que no se termina nunca, una carrera que nos afecta a todos, a productores. Cada vez que aumentan los productos o el mismo gasoil, debemos aumentar los precios de nuestras mercaderías. Así como los productos que exponemos en el mercado, como panificados, hace que nos debilitemos más ante la suba de precios y que con el tiempo tengamos un receso generalizado en construcción, desarrollo, en todos los aspectos, porque afectan grandemente.”

“Es necesario que el Gobierno tome medidas, sino es difícil ver un buen futuro. Personal de cortadores de adobe no hay, quizás es porque se recuestan sobre el sueldo o plan que el Gobierno les da, pero no se vuelve una opción perfeccionarse. Usaría ese dinero para ver la manera de invertir en una labora que me ayude en un futuro a tener ingreso, pero no a vivir de eso.”

