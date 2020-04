La empresa Secheep suma otros medios de pago

Tal como se anunció días atrás con las tarjetas Tuya, Mastercard y Visa, desde este martes 21, las facturas de Secheep se podrán pagar con tarjeta de crédito Naranja y con tarjetas de débito, llamando a la línea telefónica 0800-7777-589 (LUZ), todos los días, de 6 a 20 (nuevo horario).

La medida, que responde al aislamiento social preventivo y obligatorio en el marco de la emergencia sanitaria del coronavirus (Covid-19), sumados al sistema de pago por home banking, permite que los usuarios puedan pagar los servicios sin salir de sus casas.

Así, se adhirió la transacción con tarjetas de débito Maestro, Máster Débito y Visa Débito; y también con tarjetas de crédito Naranja.

