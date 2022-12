La emoción de Lionel Scaloni en su regreso a Pujato: “Esto es inolvidable”

“Lo vamos a guardar para siempre en nuestros corazones, es algo inolvidable”, señaló el entrenador de la Selección Argentina al arribar a su pueblo como un héroe.

Una multitud recibió a Lionel Scaloni en Pujato. El entrenador de la Selección Argentina regresó a su tierra natal y vivió una tarde inolvidable de aplausos, elogios y reencuentro con muchos de sus seres queridos.

Ante un estadio repleto de fanáticos, amigos y familiares, Scaloni se mostró emocionado en especial por el delicado estado de salud que viven sus padres. Es por eso que cuando le tocó hablar ante su gente no pudo contener las lágrimas. Lo recibió Chichita, una maestra de su infancia a la que recuerda con gran cariño y luego tomó el micrófono y agradeció el afecto.

“Pensé que ya me había llorado todo, pero todavía me queda la emoción. Recién cuando vine con la caravana y vi tanta gente saludándome, se me venían cosas a la cabeza que había vivido de chico. Es emocionante esto y éste es el triunfo de todos. Ni de un club, ni otro sino de todo el país. Esta selección jugó por y para la gente, no veo otra cosa que no sea jugar para todos ustedes, es emocionante y gratificante”.

“Agradecerles a todos y en especial a los de mi pueblo, que sé que sufren por mí, y a todo el país. Me hubiera encantado pasar por toda Argentina con el colectivo porque lo merecen. Espero que todos hayan estado contentos porque lo que se vivió ayer es algo que vamos a guardar para siempre en nuestros corazones es algo inolvidable”.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Instagram