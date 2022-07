La economía de Argentina afecta a la Escuela N°619 dejando a los chicos sin el servicio de comedor

Sáenz Peña – Patricia Regojo, directora de la Escuela N°619 Edmundo Podesta, en una entrevista con ChacoNoticias hace referencia a la jornada extendida de clases y al corte del servicio de comedor debido a la economía nivel país: “Estamos ansiosos por estas vacaciones ya que hasta ahora fue un año con mucho trabajo, mucha incertidumbre también.”

“Es un hecho supuestamente firmado, la extensión de jornada luego del receso de invierno, pero no tenemos ninguna orden bajada a la institución aun, para implementarla. No sabemos cómo se la llevara adelante, no sabemos si es una hora clase o un ahora reloj, muchas cuestiones que no están establecidas, es algo que no se puede imponer sin una correcta planificación y organización previa, sobre todo cuando se trata de niños, cuando sus papás deben reorganizar su día a día.”

“En esta institución estamos acostumbrados a trabajar de manera organizada, no a “lo que me importa”. La extensión de jornada significa reestablecer y reorganizar todo desde cero, ver el tema de horarios, tema de limpieza entre turno y turno y es algo que no se puede obviar. Se extendería hasta las 18.30hs en caso que se hora reloj. Repito, se necesita una organización previa.”

Respecto a la inseguridad, agregó: “Durante dos semanas las escuelas quedarán sin personal por el receso invernal, esperemos que de parte de la policía, se pueda realizar algunos recorridos durante el día para resguardar las cosas de la escuela. Nosotros tenemos, alarmas, cámaras, pero a veces no alcanza nada de eso. Si no fuera por la iluminaria de la escuela el barrio sería muy oscuro. Uno mira alrededor y es preocupante las malezas que hay.”

“Esperemos que sea una mitad de año productiva, que la situación del país se llegue a acomodar ya que es un tema que angustia a la institución como a las familias de los chicos. La escuela se mantiene por el aporte y ayuda de los docentes y de los papás. Los papás traen azúcar, para que se les pueda dar la merienda a los alumnos. Estamos sin otorgar el servicio de comedor. Dejamos de tener estos insumos porque el proveedor cortó el reparto de mercadería hasta que se reestablezcan los precios y la economía del país. La situación económica del país influye en las instituciones educativas. Hay chicos que vienen desesperados por la taza de leche y si no fuera por los papás no tendríamos qué darle. Ante estas cuestiones del proveedor, damos aviso a nuestro supervisor para que haya conocimiento que no es una decisión de la institución, sino que es ajena a la misma.”

