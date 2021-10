La E.P.A.N°23 solicita ayuda a la comunidad para solucionar el deterioro de la Institución

Sáenz Peña – Rosana Noemí Valle, directora de la E.P.A. N°23 solicita colaboración a la comunidad y a entidades políticas mediante declaraciones a ChacoNoticias refiriéndose al estado de deterioro de la institución: “Para nosotros fue bastante complicado regresar a la presencialidad, ya que en la institución no contábamos con luz eléctrica ni con agua hace dos años. Tuvimos que trabajar y movernos bastante para que infraestructura se acerque y logre arreglar algo.”

“Nosotros tenemos chicos que vienen de la escuela especial y se vuelve muy complicado poder atenderlos cuando no podemos utilizar los baños por falta de agua potable. Todo los logros son fruto del trabajo logrado por los maestros, porque no tenemos ayuda, no tenemos colaboración con el refrigerio, solo por parte de la Regional pudimos recibir ayudo con elementos y artículos de higiene necesario. Actualmente tenemos una matricula de 120 alumnos, de los cuales están asistiendo 90 y lo demás se encuentran categorizados como grupo de riesgo asi que se está trabajando mediante la modalidad virtual y la educación asistida, que se basa en los papás acercarse a retiran actividades. No podemos recibir a todos por que la institución no se encuentra en condiciones, esta en estado de deterioro. Desde que estoy trabajando en el cargo directivo infinitas notas presenté, tanto al ministerio como el municipio, tengo aun las copias de todas las las que hice pero nadie se apersonó todavía ver la realidad. Pensamos que en este momento que están en campaña política por lo menos, podrían venir a acercarse y darnos una mano.”, agregó.

Acotó diciendo: “Recibimos colaboración por medio de la señora Fernández que ella a pesar de ser de Resistencia, siempre está con nosotros, pero por los demás no somos considerados dentro del sistema, al parecer por ser una Escuela para Adultos. Nuestra labor es con la comunidad. A veces no somos reconocidos, pero presentamos proyectos como el Plan de lectura q se realizará el 19 de octubre a las 18.30. donde participaran tres escuelas. El 25 de noviembre tenemos una muestra en la plaza San Martín porque el año pasado no pudimos por el tema la pandemia. Funciona a nuestro lado el Jardín N°155 donde se encuentra la directora Nancy que durante todo este tiempo que nos tuvimos agua potable, siempre nos proveyó para que podamos limpiar y tener para el consumo de los alumnos y maestros. Al igual que la Escuela N°37 que también nos brinda materiales que por ahí no tenemos. Somos tres instituciones que funcionamos como una familia, además la ayuda de la regional.”

“Recibimos chicos que llegan sin cenar y tenemos que ocuparnos de darles algo. Ojalá en algún momento se acuerden de la escuela para adultos y no solamente los días de elecciones. Nosotros no somos un voto nada más, eso provoca indignación. Vemos escuelas que tienen de todo y a ellos los ayudan, pero tienen que venir ,entrar y mirar, hasta solo el frente demuestra el deterioro. Necesitamos ayuda para arreglar nuestra escuela. Siempre comienzan las preinscripciones en el mes de diciembre para las distintas etapas. Dentro de la institución tenemos arte decorativo, peluquería, carpintería. Solicitamos ayuda a la comunidad, aquellos que tengan la posibilidad de donarnos materiales de construcción en buen estado que ya no usen, todo serviría.”, finalizó.

