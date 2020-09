La Dirección de la Juventud Municipal brinda clases de apoyo escolar gratuitas

Colaborando con el aprendizaje de los estudiantes saenzpeñenses y sabiendo que la educación es un bien público y un derecho constitucionalmente reconocido y garantizado por el Estado, desde la Dirección de la Juventud Municipal se brindan clases de apoyo gratuitas para alumnos de diferentes edades.

Las asignaturas que se dictan son lengua, matemáticas, química, economía, teoría y gestión de las organizaciones, administración, contabilidad, física e inglés.

La semana que viene, se comenzará con clases para los estudiantes de 7° grado en clases de apoyo de Matemáticas y Lengua, y que desean prepararse para los cursillos de nivelación.

Los interesados en asistir, podrán inscribirse en la “Dirección de Juventud”, calle 11 esquina 14 del centro, de lunes a viernes de 8 a 12 y de 15 a 20 horas. Se debe aclarar que las mismas son bajo estricto protocolo y con cantidad reducida de alumnos.

tipo de trabajo tiene por objeto reforzar los contenidos aprendidos en la escuela y ayudar especialmente a aquellos niños que tienen dificultades con algunas materias.

