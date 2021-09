La diputada Liliana Spoljaric aclaró que pasó con su turno para votar

Ante las versiones surgidas a la hora de votar que daban cuenta que la precandidata a diputada provincial por la Lista 501 R Liliana Spoljaric “se coló” en la fila para votar generando malestar entre las personas que estaban haciendo cola, dio su versión de lo ocurrido.

En tal sentido explicó la diputada Spoljaric que “la personas de seguridad que estaba en la puerta me dijo pase usted porque según las mesas que se iban desocupado iba pasando la gente. La cola la hice como todos afuera, porque había que hacer la cola agua del establecimiento y yo estaba con la prensa”, explico Spoljaric. Pero además hizo mención que “había otra candidata que es Lorena Palacios que empezó a decir que hay privilegios, pero no es así. No había una cola por cada mesa, sino que uno llegaba y tenía que hacer una sola cola y como la mesa de mi apellido estaba vacía por eso me hicieron pasar, pasé con la prensa que fue acompañarme”, dijo la legisladora aclarando de esta forma lo que había pasado con su turno para votar esta mañana en el Colegio Misericordia.

