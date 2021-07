La Defensoría del Pueblo intimó a Garbarino a garantizar medios de cobro habituales ante reclamos de clientes

La Defensoría del Pueblo del Chaco presentó una nota a la empresa Garbarino S.A. a partir de reclamos recibidos en el organismo. La cadena de electrodomésticos entró en crisis hace aproximadamente un año, muchas de sus sucursales en el país se encuentran cerradas y tomadas por sus empleados en resguardo de su fuente de trabajo.

Por este motivo, no se está realizando el cobro por los canales habituales, lo que genera inconvenientes y malestar entre los clientes.

La defensoría recibió denuncias de clientes de la cadena comercial, por no poder abonar sus cuotas pendientes, ante la falta de cajeros humanos para poder hacerlo. Desde el organismo se solicitó que se disponga de los medios para asegurar que los clientes cuenten con medios de pagos físicos y se habiliten nuevamente los cajeros humanos. En caso de que esto no sea posible, se exige que la empresa limite el daño económico o afectación al rating crediticio que pudiere ocasionarse. En este sentido, la defensoría resaltó que son las personas más vulnerables a nivel tecnológico y económico las que no pueden abonar de otra manera.

En el documento presentado, se pidió que se solucione el inconveniente con la mayor celeridad, dado que el cambio en la modalidad de pago afecta los derechos de los clientes, quienes gozan de protección de la Ley 24.240, que prohíbe modificaciones que pudieran causar daños de tal magnitud.

