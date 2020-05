La cumbia Chaqueña de luto por la muerte de “Jony”

Jonathan González, el joven que falleció en el Perrando por Covid-19, además de ser la segunda víctima fatal por la enfermedad en el barrio Toba, también era muy conocido en el mundo de la cumbia chaqueña porque se desempeñaba como “plomo” de Edgardo “Lluvia” Barrios.

“Jony” era evidentemente un personaje muy querido ya que en su red social Facebook sus amigos lo despidieron con mucho dolor y emotividad.

