La cuarentena se extiende hasta el 28 de junio

Este jueves, tal como estaba previsto, el presidente Alberto Fernandez anunció la extensión de la cuerentena hasta el 28 de junio, pero solo para el 15% del país, donde se incluye a Chaco. El restante 85% entrará en una fase de distanciamiento social, con otras normativas.

Según explicó el mandatario en un video, el 15% del país posee transmisión comunitaria y el 85% logró evitar la propagación del virus. Tanto Chaco, como el Área Metropolitana de Buenos Aires Córdoba, Trelew y algunas ciudades de Río Negro, forman parte del primer grupo y son las que seguirán con el aislamiento obligatorio, social y preventivo.

Asimismo, remarcó que el 79% de las industrias se encuentran trabajando sin restricciones, así como el 81% del comercio del país.

Sin embargo, hizo un llamado de atención indicando que “el aumento de la circulación aumenta el riesgo”. “Cuanto más esfuerzo hagamos en protegernos mejor será. Los resultados comparados con la región siguen siendo alentadores”, aseveró Fernández.

