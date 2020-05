La cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus mantiene casi paralizada la actividad automotriz

Mientras la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus mantiene casi paralizada la actividad económica, las ventas de autos usados cayeron 8,6% en el primer trimestre del año con relación al mismo mes del 2019.

Como suele ocurrir, los precios tuvieron fluctuaciones con respecto a los meses anteriores, según los datos que aporta la Cámara del Comercio Automotor.

Por otro lado, por la crisis sanitaria, la industria automotriz sufrió en abril el peor mes de la historia pues no registró actividad, mientras las ventas mayoristas al mercado interno se desplomaron 73,6% con relación a igual mes de 2019 y las exportaciones cayeron 88,4%.

