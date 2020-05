La cuarentena de Argentina podría convertirse en la más larga del mundo

Wuhan, el epicentro de la pandemia de coronavirus, cumplió 80 días de encierro, y hasta el momento ocupa el primer puesto entre las cuarentenas más largas del mundo, pero si Argentina extiende el plazo de aislamiento social hasta el 8 de junio, se ubicaría en el podio junto a la ciudad china.

