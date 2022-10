La CTA lista 10 de Trabajadores presenta su propuesta para las próximas elecciones de noviembre

Sáenz Peña – ChacoNoticias participó de la conferencia de prensa de lista 10 de la CTA de trabajadores donde Fabiana Maguna, Raúl Galván y Belén Rodríguez detallan sobre la propuesta de dicho movimiento: “Lo que queremos presentar es la propuesta de la lista 10 de la CTA de la localidad, de parte de los principales representantes.”

Belén Rodríguez agrega: “Las elecciones serán para el día 9 de noviembre del corriente año y por lo tanto participaremos como lista única. Convocamos a las asociaciones de trabajadores y trabajadoras de la localidad a participar de este encuentro democrático en noviembre. Quiero destacar el compromiso de estos compañeros, hay trabajadores de la tierra, de la educación, de las culturas de nuestra provincia y mucha voluntad de transformación, de poner las herramientas necesarias para la lucha contra la especulación, concentración de riqueza, este potencial que representa la posible vuelta de la derecha para gobernar nuestra patria a quien debemos dar frente con mas unidad y organización.”

“Me parece que inauguraremos este mes de octubre donde se conmemora fechas históricas. Nos lleva a reforzarnos por la construcción de conciencia colectiva para defender la patria de intereses impuros que siguen atentando contra nuestra vida en democracia y contra la posibilidad de fortalecernos. Quiero felicitar a los compañeros y compañeras que se dieron la propuesta a armar esta lista para comprometen para el bienestar de la población. Queremos que se queden con la sensación y certeza de que los acompañaremos, esto es un desafío al cual le haremos honor, llevando con orgullo nuestra labor. Haremos causa común para los trabajadores y trabajadoras. Renovare mandato como secretaria general de la CTA de los trabajadores de la provincia, donde nos acompañarán distintas organizaciones, empresas recuperadas y otros sectores mas como el estatal, la educación popular, escuelas de gestión social, cultura, entre otros.”

Raúl Galván añadió diciendo: “La central de trabajadores argentina con sus altos y bajos históricos desde el 92, que nacimos como posibilidad sindical de construir una alternativa sindical de lucha en defensa de los derechos elementales de los trabajadores. Con mucho esfuerzo logramos construir nuestra lista, la cual la volvemos a retomar con mucha mas fuerza que en otras oportunidades, que realmente sin perder la neutralidad de una central de trabajadores autónoma y que luche no solo por los derechos sino también defender los derechos sociales como ser la soberanía sobre nuestros territorios que se vienen acaparando cada vez mas, quienes muchos productores vienen siendo expulsados de sus terrenos.”

“Realmente debemos lograr transformar la realidad en la que vivimos si es que no queremos que siga avanzando el proyecto político que viene buscando quedarse con todo los nuestros. La represión que hubo en estos últimos días en Buenos Aires, Río Negro, donde se vieron compañeras embarazadas presas, detenidas, un conflicto que viene siendo fomentando hace tiempo. A nosotros nos encontrarán en la calle ante cualquier injusticia que se viva, moviéndonos para recuperar las calles para recuperar a la vez los derechos. A todos los trabajadores y sindicatos que estén o no en la CTA los invitamos a articularnos para defender los derechos porque se vienen tiempos muy difíciles, tiempos de resistencia y lucha. Local no tenemos, asi que nos encontrarán en las movilizaciones en el día de la mujer rural, haremos un encuentro regional de los trabajadores en Sáenz Peña donde invitaremos a todos las organizaciones sindicales y de movimiento popular para formar parte de un debate de todas las cosas que no están pasando y cómo hacer para revertirlas.”

“Programamos diferentes eventos que haremos circulando las invitaciones para todos aquellos que quieran conocer las propuestas, discusiones sobre alternativas para llegar a consensos.”

