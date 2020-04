La CTA Autónoma Chaco reclama por la centralización del mando único de todo el sistema sanitario

“La pandemia de Covid-19 ha puesto de manifiesto en todo el mundo la debilidad y el desfinanciamiento de la salud pública, y la Argentina no está exceptuada en este punto, quedando expuestas las políticas de Estado aplicadas que terminaron por desmantelar todo el sistema de salud”, plantearon desde la central gremial.

En ese marco, la CTA Autonónoma Chaco sostuvo que “el aislamiento obligatorio, que lleva más de un mes en nuestro país, no ha sido aprovechado por los gobiernos nacionales y provinciales para preparar el sistema de salud en el desafío de enfrentar la pandemia”.

“Esta situación se refleja crudamente en Argentina por el altísimo porcentaje de trabajadores de la salud infectados con coronavirus debido al déficit de elementos de bioseguridad en hospitales y centros de salud de todo el país”, afirmaron.

