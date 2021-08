La Cooperativa de Sáenz Peña proyecta modernizar y tecnificar la Planta de Alimento Balanceado

Desde la Cooperativa Sáenz Peña, un integrante del Consejo de Administración, Omar Motyl, expresa al diario Chaco Noticias, sobre los proyectos a concluir en un futuro: “Hoy como todos los años realizamos el inventario y balance por cierre de ejercicio en la Cooperativa, asi que tenemos actividades nulas. Mañana las actividades se retoman con normalidad. Siempre con objetivos, mirando hacia adelante, y nuestra meta es ampliar, modificar, tecnificar, modernizar la planta de alimento balanceado para generar nuevas fuentes de trabajo. Tenemos que seguir avanzando mediante las distintas reuniones para ver si podemos llegar a concretar el proyecto. No perdemos la esperanza ni bajamos los brazos, nos hacemos oir para ver si nuestros proyectos pueden llegar a buen termino como única Cooperativa que quedo funcionando en buena manera, que busca siempre modernizarse y cumplir distintos objetivos para dar buena imagen a la ciudad, buen servicio a las personas.”

“Estamos a capacidad máxima de producción, asi que esperamos estos meses poder concretar audiencias con funcionarios, candidatos que estén interesados. Queremos trabajar junto al Gobierno en turno que se encuentre, queremos apoyo para poder seguir vigente y que podamos crecer mas. Si uno amplía, esta pensando en producir mas, agregar maquinaria y como resultado nuevas fuentes de empleo. Es un beneficio importante para la ciudad.”, agregó.

Respecto a las sequias y falta de precipitaciones, Motyl se refirió: “Estamos en una situación bastante critica en el sector agropecuario, ganadero debido a estos últimos tiempos de fuertes heladas y escasas lluvias, impidiendo algunas siembras, provocando algunas sequías, asi que seguimos esperando esas precipitaciones entre 30 y 50 centímetros, que sería lo ideal para poder salir un poco mas adelante. El trigo, los girasoles son las siembras mas criticas ante la falta de humedad.”

Respecto a los hechos de inseguridad que conlleva a quema de pastizales, expresó: “Nos lleva a tomar precauciones también teniendo en cuenta los fuertes vientos nortes. Errores humanos, sin intenciones o también dañinos pueden originar en la sequía, con la estimulación de vientos nortes, grandes incendios dañinos para la gente de campos. Es momento que las autoridades tomen en serio el tema inseguridad, porque no se resiste mas. En toda la zona rural se sufren robos de ganado, entre otros y se necesita que se sancione a todo detenido por estos delitos. Hay denuncias en el campo que ya no se realizan, por mismo cansancio de que no se haga justicia, pasa a ser una perdida de tiempo.”

“Respecto al día del Agricultor, años anteriores era tradicional realizar la cena de festejo, pero la pandemia este año nuevamente nos imposibilita poder realizarla en esta modalidad. Venimos veinte meses cuidándonos mucho y lo seguiremos haciendo aun, así que esperamos el año que viene poder festejarla como siempre lo hemos hecho.”, finalizó.

