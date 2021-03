La concejal Luisina Lita No votó un proyecto para acompañar el reclamo docente

En la jornada de hoy, en la continuidad del cuarto intermedio luego de la apertura de sesiones del Concejo Municipal de Sáenz Peña, los ediles avanzaron en la aprobación de varios proyectos. Uno de ellos fue el presentado por el Bloque Chaco Somos Todos promoviendo el acompañamiento del cuerpo al reclamo docente.

En la votación 8, de los 9 concejales votaron a favor de dicha resolución que mostraba el acompañamiento de los ediles de Roque Sáenz Peña al reclamo que vienen llevando hace varias semanas docentes tanto activos como pasivos. La mayoría de los ediles votó a favor de este proyecto excepto la concejal Luisina Lita y pre candidata a presidir el PJ saenzpeñense. La edil se abstuvo de votar dicho proyecto.

Varias fueron las marchas no solo en la ciudad sino en toda la provincia, con docentes saliendo a la ruta para reclamar un salario más justo y mejores condiciones de trabajo. Nadie escapa al reclamo que llevan adelante los docentes y la comunidad en general ha acompañado a los mismos sobre todo cuando salieron a la ruta, pero vemos con sorpresa como una representante de los saenzpeñenses, votada por los vecinos de Sáenz Peña

La edil Lita quiso justificar su postura señalando que dicho proyecto tiene fines políticos partidarios para ir en contra del Gobierno Provincial y quieren utilizar la lucha docente con fine políticos. Criticó a sus pares por apoyar esta lucha y no la de otros sectores de trabajadores como la de los municipales, “no los vi preocupados para que se mejore la situación salarial de los empleados municipales”, le reclamo a sus pares.

Si bien dijo que era “justo y necesario el reclamo docente” y reconoció que “se tiene que mejorar las condiciones de los salarios de los docentes, pero no de esta manera”, sostuvo Lita al tratar de explicar su abstención por considerar al proyecto con tinte político partidario.

