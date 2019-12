La concejal Alejandra Silva solicita al Intendente de Napenay un pueblo libre de Pirotecnia

La concejal electa Verónica Silva pide al intendente Balbuena que prohíba la pirotecnia en el pueblo de Napenay.

Silva comentó a Chaco Noticias “En este marco pido a todos los vecinos una muestra de empatía y solidaridad con los q sufren, el uso de la pirotecnia sonora, éstas épocas son de encuentro, alegría y disfrute, el uso de la pirotecnia sonora implica en muchos no poder disfrutar de las fiestas de fin de año, por eso les ruego q no la usemos en pos de que vivamos unas fiestas para todos y disfrutemos todos de estos momentos inolvidables con nuestros seres queridos.

Como concejal recientemente asumida de la localidad de NAPENAY debo reclamar y exigir una participación de activa en la ejecución de políticas públicas que objetivicen la concientización en la comunidad napenaycense del daño que ocasiona el uso de elementos de pirotecnia.

Como miembro del cuerpo legislativo municipal, creo q llego la hora de avanzar y trabajar contundentemente, en un proyecto de ordenanza q trasmita la voz de muchos sectores sociales q así lo piden y demandan, la prohibición de uso de pirotecnia en nuestra localidad.

Como Napenaycense nos debemos una ordenanza q pensando en los que sufren, trate efectivamente este tema, planteando desde la educación y concientización social q la pirotecnia sonora no es necesaria para realmente disfrutar de estas tradicionales fiestas de fin de año u otros eventos de encuentro y festejo social.

Confio en la actual composición parlamentaria , en los hombres con hidalguía q lo componen .

Estoy convencida de que el año entrante nuestro querido pueblo de NAPENAY dirá con orgullo que somos “UN PUEBLO LIBRE DE PIROTECNIA “.

FELICES FIESTAS!!! FESTEJEMOS TODOS .

Les Desea SILVA VERONICA ALEJANDRA CONCEJAL DE LA LOCALIDAD DE NAPENAY. MOVIMIENTO DE BASES.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir