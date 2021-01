La Comunidad Aborigen solicita una respuesta por parte del Gobierno Provincial

Sáenz Peña – Timoteo Gómez de la Comunidad Aborigen, nos habla sobre el motivo de protesta que llevan a cabo.

En un encuentro con Chaco Noticias, Timoteo Gómez expresa: “Venimos de una lucha permanente con el Instituto de Aborigen Chaqueño, ya que se debía renovar las autoridades de esta institución pero el tema pandemia impidió hacerlo. Estoy como vocal en la lista de Miguel Gómez y nos sentimos avasallados y discriminados por el gobierno de turno. Lo que hacemos es repudiar eso y solicitar el llamado del gobierno para esta elección de representantes. Se comenzó el miércoles con cortes de rutas en varias partes de la provincia y creemos que esto ayudará a tener una respuesta, cuando no hubo siquiera aviso previo en la salida de un decreto. No queremos hacer esto, pero es la única manera de ser escuchados. No queremos ser usados como recursos de campaña. Queremos participar de las decisiones que se tomen respecto a la comunidad aborigen. Invitamos a los ciudadanos en general, para sumarse en estos cortes como método de repudio a la falta de interés por parte del gobierno por esta renovación de autoridades.”

