La carta de renuncia de Mario Pergolini a Boca: explicó su decisión

El conductor hizo efectiva su salida del club y apuntó a la imposibilidad de trabajar en conjunto y a una falta de confianza por parte de la dirigencia.

Mario Pergolini hizo efectiva su renuncia a la vicepresidencia de Boca tras una reunión con la Comisión Directiva del club. En la carta, que se difundió a través de las redes sociales, el conductor explicó cuáles fueron los motivos que lo llevaron a alejarse del “xeneize”.

“Sin dudas, cuando decidí tomar esta responsabilidad, que agradezco que me haya confiado, sabía lo que podía aportar a Boca. Intenté, a veces con éxito, que crezcan áreas en donde un club con la tradición del nuestro, pero viendo el futuro con ambición y crecimiento debería ir”, dice Pergolini al comienzo de su carta de renuncia, haciendo referencia a sus proyectos de explotar el sector audiovisual del club con novedades y estrategias.

En ese mismo sentido, expresó: “El camino para concretar esa visión me es cada vez más difícil de llevar adelante. Sin dudas, no entiendo los tiempos ni la forma de proceder. Vengo de otro ámbitos en donde la forma de llevar adelante proyectos (el marketing, la tecnología y, sobre todo, la comunicación) que son tareas que se hacen en conjunto, actitud que me cuesta encontrar o que no logro llevar adelante”.

“Vine a aportar en lo que creo que sé y en tareas que llevo adelante en el ámbito privado donde soy reconocido. No encuentro o soy capaz de encontrar a los interlocutores para hacer lo que vine a hacer. Entiendo que es un trabajo para hacer en equipo y entre todos los que amamos a Boca, pero indudablemente ese equipo no ve en mí a alguien que lo pueda llevar adelante”, lanzó Pergolini.

“Por esa razón pongo mi renuncia al cargo de Vicepresidente Primero del club de forma irrevocable con alto pesar y frustración. No vine al club que amo sólo a ocupar un lugar, sino a hacer. Y no pude”, finalizó haciendo mención a las dificultades que le impusieron desde el club para llevar a cabo sus proyectos.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir