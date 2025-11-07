La carrera de Ingeniería en Sistemas de Información de la Uncaus participó del CoNaIISI 2025

La carrera de Ingeniería en Sistemas de Información de la Universidad Nacional del Chaco Austral (Uncaus), representada por su directora, Patricia Zachman, estudiantes y graduados, están participando del XIII Congreso Nacional de Ingeniería Informática / Sistemas de Información (CoNaIISI 2025), que se desarrolla en la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Córdoba, los días 6 y 7 de noviembre de 2025.

El encuentro reúne a docentes, investigadores y estudiantes de universidades de todo el país, con el objetivo de compartir avances, proyectos y experiencias en el campo de la ingeniería informática y los sistemas de información.

La presencia de la Uncaus en este importante congreso nacional refleja el compromiso institucional con la investigación, la innovación tecnológica y la formación de profesionales altamente capacitados, fortaleciendo el vínculo académico y científico con otras instituciones del sistema universitario argentino.