La Cámara de Diputados del Chaco, se reunirá este martes para abordar distintas iniciativas

El lugar tendrá estrictas medidas de seguridad e higiene, en cumplimiento de los protocolos establecidos por la emergencia provincial.

El titular de la Legislatura informó que a la reunión fueron convocados diputados que representan a distintos bloques políticos.

Receso administrativo

Por otra parte, el Poder Legislativo dispuso la prórroga del receso administrativo extraordinario hasta el 26 de abril, en consonancia con lo decretado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández y por el gobernador Jorge Capitanich, ante el riesgo de contagio por la situación epidemiológica.

Así lo estableció el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Sager, a través de la Resolución 478/2020, instrumento que prorroga el asueto que se otorga empleados legislativos ante la necesidad de resguardar su salud, evitando la circulación viral como herramienta para impedir la propagación de este virus.

Siguiendo con este objetivo, se mantienen las guardias mínimas en áreas específicamente determinadas, con condiciones de seguridad sanitaria, para la continuidad de la función legislativa indispensable en esta época de pandemia, siempre y cuando estos agentes no se encuentren dentro de la población de riesgo de contraer la enfermedad.

Del mismo modo, se establece la suspensión de los plazos administrativos hasta que finalice el aislamiento social obligatorio y se mantendrán todo tipo de consultas por vía telefónica o correo electrónico.

Las opiniones expresadas en los comentarios de las noticias, que no han sido sometidas a revisión editorial, en virtud de que son de exclusiva responsabilidad de los autores (lectores) de las mismas y pueden no coincidir con las de la Dirección Periodística de este Portal. No compartimos y repudiamos los comentarios, agraviantes, racistas, misóginos o que de algún modo ofenden la moral, buenas costumbres, religiones, elecciones sexuales, etc de los ciudadanos.-