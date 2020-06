La Cámara de Comercio de Sáenz Peña solicitó flexibilizar medidas en cuarentena

La Cámara de Comercio de Sáenz Peña quiere manifestar que ante la situación

epidemiológica en la ciudad, producto del incremento de casos de Covid-19, entiende que

era necesario la vuelta a Fase 1 del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio luego de

100 días de la puesta en vigencia del mismo.

No obstante, teniendo en cuenta que esta disposición para muchos rubros y

sectores se torna de difícil cumplimiento y no por una razón de negligencia, falta de

solidaridad o de comprensión de la gravedad de la Enfermedad, sino por razones su

supervivencia o subsistencia.

Para otros rubros y sectores se presenta de difícil cumplimiento porque las

actividades o rubros a los que están vinculados no cesaron trabajo como puede ser el

caso del campo o forman parte de la cadena de sectores esenciales como puede ser los

proveedores de supermercados, de limpieza, sanidad, etc.

Muchos sectores nunca salieron de Fase 1 fotógrafos, eventos (mozos, cocineros,

musicalización, decoradores, diseñadores, etc.), turismo entre muchos otros.

Es por ello que sugerimos volver a una flexibilización del aislamiento de todas las

actividades comerciales, industriales y de servicio.

El sector comercial, el sector industrial, el sector de servicios ha demostrado de

manera probada que puede cumplir con las medidas de bio seguridad, ha invertido

en elementos de protección tanto para el cliente como para el personal y sobre todo

reducido la cantidad de personas dentro de cada local en detrimento de las ventas pero

pensando en la cuestiones de salud de todos los saenzpeñenses.

Teniendo presente que podemos ser acusados de provocar la propagación del

virus al solicitar la apertura de comercios, reiteramos que lo hacemos por una cuestión de

supervivencia y no solo económica sino también humana.

No hay que olvidar que a pesar de estar con las puertas cerradas debemos cumplir

con los salarios, alquileres, servicios públicos, tasas municipales, impuestos nacionales y

provinciales y la ayuda económica tanto de la Nación como de la Provincia del Chaco no

recayó sobre la totalidad de la cadena económica, sino sobre algunos pocos provocando

un daño aún mayor.

Apelamos al buen criterio de su equipo de asesores para que entre todos podamos

salir adelante y de la manera más ordenadas posible.

Sin otro particular lo saludamos con atenta consideración.-

Martin Sobol

Secretario.-

Rodolfo Chebuhar

Presidente.-

