La Brigada Operativa Ambiental rescató especies animales en el Puente Chaco – Corrientes

Se secuestraron especies de surubí y dorado y 250 cotorras sin la documentación correspondiente.

La Brigada Operativa Ambiental (BOA) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible realizó un operativo de control, en el puente Chaco- Corrientes en conjunto con Gendarmería Nacional. Se secuestraron animales de la fauna chaqueña que eran trasladados en vehículos por personas.

“Venimos realizando varios procedimientos de estas características, ya que no solo establecen un nivel de control y fiscalización para cuidar la fauna íctica, sino que también colaboramos con las fuerzas de seguridad para darle tranquilidad a las chaqueñas y los chaqueños”, expresó el coordinador del BOA Marcelo Churín.

En la oportunidad se secuestraron especies de surubí y dorado que no estaban precintados, además de que se encuentra prohibido su transporte y comercialización.

En la otra intervención, una pareja de entrerrianos intentó salir de la provincia con 250 cotorras (myiopsitta monachus) sin la documentación correspondiente. “Luego del examen del equipo de veterinarios del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible fueron liberadas”, expresó el coordinador de la BOA Marcelo Churín.

Fiscalización de normativas ambientales

BOA es un cuerpo de inspectores que, desde el comienzo de la actual gestión de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente, trabaja en el monitoreo y fiscalización del cumplimiento de las normativas ambientales de la provincia.

Se trata de una brigada que controla la aplicación y cumplimiento de la Ley de Biocidas y Envases, la Ley de Fauna y Caza, la Ley de Pesca, la Ley de Residuos Peligrosos y Domiciliarios, el impacto ambiental y la ley de manejo del fuego en zonas rurales, entre otras

Se solicita a las y los chaqueños que denuncien a la línea 105 o al WhatsApp 362-4332763 la presencia de animales silvestres en zonas urbanas o sospecha de acción en contra de la flora y fauna.

