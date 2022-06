La bendición de Julián: “Suárez sería un gran refuerzo para River”

Al recibir el premio de El País, Álvarez elogió al Pistolero, contó su charla con Guardiola y dijo que el fútbol le debe un Mundial a Messi.

Julián Álvarez disfruta de sus últimos días en River y este jueves en el Camp de Ezeiza recibió el premio del prestigioso diario El País de Uruguay al mejor jugador de Sudamérica en 2021. Luego de la entrega del ya tradicional trofeo, el goleador del equipo de Marcelo Gallardo se mostró ilusionado con la posibilidad de que Luis Suárez llegue al club para reemplazarlo, ya que el Araña partirá al Manchester City luego de la serie de octavos de la Copa Libertadores. “Todos sabemos la calidad de jugador que es Lucho Suárez, los equipos en los que jugó, la cantidad de goles que ha hecho tanto en los clubes de Europa como en la selección, así que para River obviamente sería un gran refuerzo”, dijo el 9.

El delantero de 22 años contó que se enteró del reconocimiento del medio de Montevideo como El Rey de América justo cuando “estaba volviendo de vacaciones y apenas aterricé me empezaron a llegar los mensajes: fue una alegría inmensa”. Y destacó como el momento más determinante de 2021 para él fue “a mitad de año, cuando hubo varios casos de Covid acá en River y nos tocó jugar un partido en cancha de Boca y otro por Libertadores, decisivo para clasificar a octavos. Me tocó jugar porque fui uno de los pocos que no se agarró Covid y creo que lo hice de gran forma” . Y claro, porque ahí se produjo su gran explosión que a la postre lo convirtió en el goleador del River campeón de la Copa de la Liga y el Trofeo de Campeones.

Julián también expresó su ilusión de ser campeón del mundo en Qatar 2022, aunque se enfocó principalmente en que el líder y capitán de la Selección se lo merece más que nadie: “Sería muy lindo que se pueda conseguir, por todos los argentinos y, obviamente, porque creo que el fútbol se lo debe a Messi por todo lo que significa a nivel mundial” .

