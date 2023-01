La Asociación de Carpinteros de Alumnio adquirió maquinarias industriales para sus asociados

Sáenz Peña,.- En el último día del año 2022, Miguel Radimax en contacto con el Programa Radial ODR que se emite por Radio Visión FM 104.5, manifestó el año positivo que se registró para la Asociación de Carpinteros de Aluminio del Chaco.

Radimax señaló al respecto: “Fué un año complicado en lo laboral, pero satisfactorio para la Asociación de Carpinteros, por las gestiones realizadas a nivel provincial con los Ministerios de Producción, de Viviendas y por supuesto con el Gobernador Jorge Capitanich. Con los fondos correspondientes se adquirieron máquinas industriales que serán distribuidas a los trabajadores carpinteros, los mismos tenían la necesidad de tener una maquina de estas características para mejor producción. En estos días llegaron 8 máquinas y estamos esperando otros pedidos. Una máquina como ésta hoy están rodando en un monte de $420.000 pesos, claro está que para un carpintero o emprendedor es muy difícil conseguir este elemento. Aumento el precio del aluminio, esto no permite no tomar pedidos para futuros trabajos por el proceso inflacionario, los precios de los insumos no bajan una vez que aumentan, todo esta cotizado en dólar, esto quiere decir que habrá aumentos de un 40 o 50% sobre el costo de hoy. Dentro de nuestra asociación están muchos trabajadores emprendedores, lo que sugerimos es que las empresas a cargo de obras en la provincia direcciones los pedidos de materiales a los carpinteros del Chaco, y que no traigan de afuera lo que se produce acá”.

