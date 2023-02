La Asociación de Carpinteros de Aluminio reclama medidas para seguir desarrollando sus actividades

Sáenz Peña – Integrantes de la Asociación de Carpinteros de Aluminio se reunieron con ChacoNoticias para detallar sobre la actual difícil situación de estos trabajadores con respecto a tener un lugar de parte del Gobierno para desarrollar su labor: “Empezamos este año la actividad de la asociación, entregando la maquinaria que se habría gestionado el año pasado para pequeños productores que hoy por hoy son difíciles de conseguir.”

“Nos damos cuenta que la política no ha cambiado en nada, se sigue haciendo la misma jugada, asi que buscamos seguir de toda manera. La visita que hicimos la semana pasada, nos toco por pedido de un carpintero a la Villa Rio Bermejito, donde se realizan 80 viviendas, lo más llamativo es que dos carpinterías se encuentran allí, de Resistencia.”

¿Cómo hacen los carpinteros para subsistir?

“Es caótico.”, contestó. “Una boleta de luz es de 35 mil pesos, hoy mi señora salió a averiguar mochilas para la escuela y no bajan de 10 mil pesos, asi que no se como hará un carpintero hoy por hoy ya que los pocos trabajamos que conseguimos no nos alcanza ni para la luz. Estamos analizado tomar medidas más fuertes para ser escuchados por el Gobernador, pareciera que estamos siendo muy suaves. Tenemos el consorcio de ladrilleros que continuamente ellos tienen ayuda con un ingreso mensual del Instituto de Vivienda, el cual también nosotros lo solicitamos como carpinteros, se nos hace muy difícil seguir trabajando. Lo que pedimos es oportunidad de trabajo.”

“Recorrimos algunas torres que se están haciendo en la ciudad, no pudimos firmar, se muestran como molestos si buscamos integrarnos. Nos presentamos como asociación de trabajadores, pero no conseguimos lugar.”

“Nosotros una puerta para vivienda la tenemos a 68 mil pesos toda de aluminio reforzado, nexo nos paso una cotización de 97 mil pesos mas IVA, entonces ahí uno saca conclusiones. No tiene explicación como eligen lo mas caro.”

Participarán de Vive La Termal

“Nos llamaron para invitarnos en Vive La Termal que se realizará los días 14, 15 y 16 de abril en el predio de Ferichaco, anunciamos el stand de nuestra asociación y estarán ahí nuestros carpinteros para mostrar nuestra empresa. Vendrán de Villa Angela, San Bernardo, La Clotilde, entre otras localidades donde carpinteros la pasan muy mal y mostraremos el trabajo que realizamos.”

“No pedimos planes sociales, solo que se nos abran las puertas para que podamos trabajar. Hoy por hoy nuestra situación es muy complicada, si debemos esperar obras del Estado únicamente, sería mucho mas difícil. Nos sostenemos con los contratos privados. “Oportunidades para todos”, dijo el Gobernador, eso no es asi.

“Pueden comunicarse conmigo aquellos que quieran conocer nuestra labor al 3644505806 o como muchos lo hacen también pueden mandarnos videos para difundir sobre gestiones y asi dar a conocer la realidad.”, finalizó.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Instagram