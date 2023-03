Sáenz Peña: La Asociación de Carpinterías de Aluminio se manifestó en Ruta 16

Sáenz Peña – Miguel Radimax de la Asociación de Carpinterías de Aluminio detalla los motivos de la manifestación en ruta 16 a ChacoNoticias dirigida hacia el Gobierno de la provincia: “Seguimos luchando, lo venimos planteando en varias oportunidades, solicitamos una audiencia con el Gobernador, ya no con un ministerio más. Dimos vueltas por todos los ministerios y ninguno fue capaz de darnos una respuesta concreta, todo promesas.”

“Promesas sobre ayuda en gestión de trabajo, promesas de tener viviendas para los trabajadores, promesas y promesas que quedan en la nada. Pedimos disculpas a la sociedad por esta manifestación, pero no nos queda otra ya que todos se mantienen en silencio. Cortamos una mano de la ruta, pero si seguimos sin respuesta cortaremos toda la calzada. No tenemos problema en quedarnos acá, entre quedarnos acá y quedarnos en el taller sin hacer nada, quizás aquí logremos que el Gobierno tome conciencia de la importancia de la labor de los carpinteros de aluminio.”

“No podemos lograr renovar maquinarias, ni vehículos ni anda porque no logramos vender aberturas. Faltan algunos carpinteros que lamentablemente los intendentes como el de Napenai que “apretó” a los compañeros con amenazas, de que si llegaba a venir acá no iban a considerarlos para las próximas obras que el Estado haría allí. Esas mismas promesas venimos recibiendo aquí hace dos años. Pero bueno, estamos aquí demostrando la disconformidad con el Gobernador, por eso buscamos una reunión directa y formal con él.”

“Las veces que hablé con él, siempre desde el pasillo decía “yo me encargo… yo me ocupo… yo me fijo”, lo comente en las redes. El año pasado hubo inauguración de viviendas en La Tigra donde nos encontramos con él y nos dijo que no pasaría más esto y que se encargaría, este año pasó exactamente lo mismo y nuevas viviendas se inauguran en la misma localidad, con aberturas de Entre Ríos. No hay ningún municipio que haga cumplir la ley de que se utilice las aberturas de la provincia. Seguiremos firmes aquí.”

