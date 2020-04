La ANSES informó a cerca del cobro del IFE

La ANSES informó que este lunes 27 de abril, los inscriptos al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que no hayan elegido su medio de pago entre el 16 y 20 de abril pasados podrán hacerlo desde la web del organismo, según terminación de documento.

El cronograma, vigente hasta el viernes 1 de mayo

lunes 27 de abril, documentos finalizados en 0 y 1

martes 28, en 2 y 3

miércoles 29, en 4 y 5

jueves 30, en 6 y 7

viernes 1 de mayo, en 8 y 9

De esta manera, quienes entren a la sección Ingreso Familiar de Emergencia tendrán cinco opciones de cobro:

Acreditación en CBU propia Extracción de efectivo mediante Cajero Automático de Red Link Acreditación en Cuenta DNI BAPRO Extracción de efectivo mediante Cajero Automático de Red Banelco Cobro en efectivo en Correo Argentino

Al ingresar en el sitio web de la ANSES la persona deberá ir a Ingreso Familiar de Emergencia donde se le indicará que confirme o modifique sus datos de contacto (número de teléfono celular y/o la dirección de correo electrónico) con la Clave de la Seguridad Social.

