La agrupación Lealtad y Convicción Justicialista convocó a mujeres militantes

Sáenz Peña – La agrupación Lealtad y Convicción Justicialista realizó una convocatoria, a todas las mujeres militantes y simpatizantes del espacio en su casa partidaria, en la misma disertó Haidee Ledesma de la secretaria de Acción social del gremio AMAT y que actualmente ocupa el cargo de Secretaria de la mujer en la subdelegación de la CGT Saenz Peña. También realizó una charla debate, Paula Oviedo de la secretaria de la Mujer del PJ provincial. Las mismas hablaron sobre la militancia que se debe practicar, el estar cerca de los vecinos, el conocer y aprender del otro, recalcando que siempre el amor y la empatía son parte del Peronismo.

El presidente de la Agrupación Rubén García, agradeció la amplia convocatoria de mujeres que se acercaron al lugar. ” Son mujeres que compartimos militancia los 365 días del año, no solo en años electorales, tenemos una relación estrecha, militando codo a codo acompañándolas y tratando de solucionar siempre las oportunidades con que se les acercan los vecinos, siempre que esté a nuestro alcance. No somos funcionarios, somos militantes de alma de los principios y valores del peronismo, por eso nuestros teléfonos son de conocimiento público y estamos dispuestos las 24 hs del día para atender a los vecinos y vecinas Saenzpeñenses. Las mujeres son las mayores militantes del movimiento, son las que a primera hora están, son solidarias y un amor inigualable, son peronistas innatas. No solo agradezco a las que se acercaron dándonos su tiempo, si no también a las muchas mujeres que por razones laborales y por otra índole no pudieron asistir, pero que siempre estan. También agradecer a los y las compañeras que colaboraron para que está actividad salga lo mejor posible, entre ellos a la UNCAUS que nos acerco plantines aromáticas para concientizar el cuidado del medio ambiente y poder entregar a las mujeres presentes.” La sala se llenó de aplausos y ovacion cuando las Militantes de trayectoria como Herminda Basavilbaso (Pini) Nancy Trinka ( gringa ) pidieron la palabra y solicitaron el lanzamiento de la candidatura de Rubén García, pidiendo hacer respetar Saenz Peña y que no vengan de resistencia a imponernos candidatos.

La reunión, contó además con la presencia de Lilian Maroló ( Fundación haciendo Camino) César Altamiranda (avance popular) delegación de resistencia (secretaria de la mujer)