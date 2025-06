La actual conducción de Ate Sáenz Peña, recuperó el salón de usos múltiples del Barrio Solidario

Saenz Peña.- En la mañana del sábado 31 de mayo trabajadores de Ate, bajo la conduccion de Ricardo Luna, recuperaron para los trabajadores el salón de usos múltiples de calle 61 entre 22 y 24 del mencionado barrio.

Ricardo Luna, destacó al respecto: «Estamos junto a compañeros poniendo en funcionamiento este salón de uso múltiples, la única futura propiedad en trámites de ATE en Chaco. A partir de ahora hemos decidido tomar esta iniciativa donde podrán asistir los compañeros de todas las áreas laborales los cuales podrán solicitar el salón y el uso del mismo.

A este lugar lo encontrado sin luz, abandonado, pero tras esfuerzo para la baja de electricidad y acondicionamiento de baños, hemos puesto en funcionamiento las instalaciones. Aquí en ATE tienen los trabajadores dirigentes que los defenderán, ninguno casado con ninguna patronal, estamos con los laburantes, acá defenderemos les guste o no, los derechos de los trabajadores. En el marco del respeto siempre. A tal dirigente sindical, le pedimos que se abstenga de hablar de nuestra organización sindical, porque no nos metemos con las demás organizaciones. Ningún gobernador, o intendente, vendrá a usurpar nuestra organización para ponernos a rodillas de ellos, mientras yo esté aquí eso no pasará. Este salón estará a disposición de los trabajadores, celebraciones, dictado de clases, abierto de lunes a lunes.

De este lugar todo se robaron, insumos, freezer y más, pero trabajaremos en seguir acondicionándolo.»

Atilio Ávalos integrante de Ate señalo :

«Esto es algo muy agradable y emocionante, revuperar este salón es algo muy valioso para el trabajador.

Es un paso hacia adelante, un paso firme, creemos que es el inicio de un cambio. Necesitamos recursos para poder estar a disposición como una Casa del Interior de ATE.

Es de todos los afiliados, asi que invito a todos los compañeros a que ayuden, colaboren, si no estamos unidos el poder político nos pasará por encima.

Si estamos unidoS recibiremos respeto, en este espacio recibiremos gente continuamente.

No hay lugar para traidores, les tiene que quedar claro que los que tienen esas intenciones pueden armar sus valijas e irse. Este es un nuevo ATE, con la conducción de Ricardo Luna y las medidas, no se da lugar a los traidores.

Mónica Pereyra también agrego:

«Para las mujeres significa un lugar importante, estamos presentando proyectos a la seccional para la realización de gimnasia, actividades, que ayudarán a integrar a las mujeres.

Invito a las mujeres que tengan más planes, proyectos los invitamos a acercarse al Barrio Solidario calle 61 entre 22 y 24″.