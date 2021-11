L-Gante: “Me levanté decidido a retirarme”

El popular cantante de trap sorprendió con un video para sus seguidores en Instagram. “Un señor Enrique Pinti dijo que yo no tengo talento y soy grasa”, dijo, a continuación, a modo de sarcasmo.

En las últimas horas se produjo una guerra mediática impensada entre Elian Valenzuela, conocido artísticamente como L-Gante, y Enrique Pinti. Todo comenzó cuando al cómico se le consultó qué opinaba sobre el exponente de la cumbia 420 y nueva estrella de la música popular. Sin embargo, el actor y director no dio las mejores definiciones sobre el joven de 21 años y padre de Jamaica.

Pinti opinó sobre la carrera que el joven cantante está desarrollando velozmente y admitió que su música no le llega porque él tiene “otra sensibilidad”. Además recordó que mucho antes había artistas que antes de las “bailantas” se hacian famosos a través de la radio.

Pinti vs L-Gante

“Cuando yo era chico, había un cantante folklórico que se llamaba Antonio Tormo, toda la gente que sabía de música lo tildaba de grasa, o a Alberto Castillo, pero tenían un éxito bárbaro y era lo que hoy en día podría ser L-Gante”, explicó Pinti en diálogo con Mitre Live.

El artista de 82 años continuó: “Yo no le veo mucho talento. Por ejemplo, cuando era chico le veía talento a Antonio Tormo. Talento para meterse en el ambiente. Yo tenía diez años y decía que no cantaba tan mal, que no desafinaba. En cambio, a L-Gante no. Pero también uno ya está grande y tiene otra sensibilidad”.

En tiempos de redes sociales, estas declaraciones se viralizaron y llegaron a los oidos del cantante y le respondió desde su cuenta de Instagram donde acumula más de 4 millones de seguidores.

“Creo que me voy a retirar porque vi la noticia de un señor que se llama Enrique Pinti, dice que no tengo talento y soy grasa”, expresó en tono sarcastisco e incluso trató al artista de “dinosaurio”.

En estos momentos, el cantante se encuenta realizando varios shows en Bolivia, en donde fue recibido con una limosinada personalizada y fue noticia hace unos días cuando se conoció que tuvo unos inconvenientes en su llegada al país.

“Oxígeno 420 pa’ los negros”, escribió en sus redes sociales, unos minutos después de haber llegado a Bolivia. La altura le jugó una mala pasada y cuando desembarcó en el aeropuertp de Oruro se descompensó y tuvo que ser asistido.

