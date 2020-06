Junto al intendente el presidente del Concejo Municipal pidió en la Santa Misa por el fin de la pandemia

Se celebró este jueves en la Catedral San Roque una misa para pedir a Dios por el fin de la pandemia.

Bajo un estricto protocolo sanitario y respetando el distanciamiento social se llevó a cabo la celebración religiosa, invitación que fue cursada por el padre Sergio Nosa de la Catedral San Roque y seguida en las redes sociales por centenares de fieles católicos.

En la oportunidad estuvieron presentes el intendente de la ciudad Bruno Cipolini, el presidente del Concejo Municipal Pedro Egea y el concejal Héctor Wasinger, juntos elevaron a Dios una oración para que el país, la provincia y la ciudad puedan sobreponerse a las consecuencias de esta pandemia y por el fin de la misma.

En su mensaje a la comunidad el padre Sergio Nosa de la Catedral San Roque dijo que en este tiempo “Dios está atento a todo lo que nos está sucediendo y tal vez nosotros con nuestros gestos de Fe podemos hacer que el Señor también reaccione y haga cesar este mal y esta pandemia”.

El sacerdote recordó a los fieles que en este tiempo “no nos debe faltar la Fe para pensar que Dios todo lo puede hacer, utilizando los recursos que nuestra propia inteligencia, nuestra voluntad de gobernantes y de ciudadanos y la prudencia en el cuidarnos los unos a los otros”.

Pidió que San Roque patrono de esta Diócesis pueda interceder ante Jesús, por eso “le pedimos a El que nos proteja, que nos ayude a encontrar los medios para poder salir de esta situación que nos aflige en este momento”.

Por último pidió que “esperemos en silencio, pero confiados, Jesús está, no está desentendido de todo lo que nos pasa,. El está presente en este momento de la historia que nos toca vivir”, concluyó.

Las opiniones expresadas en los comentarios de las noticias, que no han sido sometidas a revisión editorial, en virtud de que son de exclusiva responsabilidad de los autores (lectores) de las mismas y pueden no coincidir con las de la Dirección Periodística de este Portal. No compartimos y repudiamos los comentarios, agraviantes, racistas, misóginos o que de algún modo ofenden la moral, buenas costumbres, religiones, elecciones sexuales, etc de los ciudadanos.-

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir